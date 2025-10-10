Deze Volkswagen Kever wil heel graag een 911 zijn

Deze Volkswagen Kever identificeert zichzelf als Porsche 911 en dat mag gewoon in 2025.

Als je niet droomt van een Ferrari, dan droom je wel van een Porsche. Een Porsche 911 om precies te zijn. Maar wat als die maar buiten bereik blijft? Nou dan is deze Volkswagen Kever die zich identificeert als een Porsche 911 (met 928 achterlichten) misschien wel wat voor jou!

Een 911 is alleen niet voor iedereen bereikbaar. Dan maar iets wat er op lijkt? Dan is deze Volkswagen Kever uit 1973 jouw kopje thee! Het is gewoon een Volkswagen Kever, maar van buiten is het (bijna)een Porsche 911.

Boxermotor met 50 pk

Onder het kapje ligt namelijk wel gewoon een 1.6 luchtgekoelde viercilinder boxermotor. Wel met een geslepen nokkenas en een dubbele Weber carburateur (idf40). Qua paardenkrachten houdt Marktplaats het op de standaard 50 pk en de verkoper beweert ook niet anders.

Als je in de markt bent voor deze Kever in identiteitscrisis, hou er dan wel even rekening mee dat de auto al vanaf begin 2023 stil staat en dus wel een klein beetje liefde nodig heeft. Al heeft de auto in 2023 ook een onderhoudsbeurt gehad. De auto loopt wel, zo meldt de verkoper.

Perfecte staat?

Bij een auto uit 1973 koop je natuurlijk nooit zekerheid. Er zijn een hoop Duitse papieren bij de auto in ieder geval én hij staat al op Nederlands kenteken. Er is één klein dingetje, met transport is het dakraam uit de auto gewaaid en de hemel is daardoor ook los gegaan. Geen nood, er zit een nieuw dakraam bij. Nog wel even te monteren…

Wat kost zo’n Volkswagen Kever die liever een 911 wilde zijn nu eigenlijk? Nou dat is geinig want de verkoper heeft hem twee keer op Marktplaats staan. De ene advertentie biedt de auto aan voor 9.990 euro. De andere advertentie nodigt je uit om te bieden. Koop dan?