Dit 69 meter lange jacht is geïnspireerd door raceauto’s

Dat zie je toch meteen?

Een Amerikaans stel heeft recentelijk alweer hun derde jacht laten maken door de Italiaanse specialist, Benetti. Het jacht is ook deze keer geïnspireerd door een waslijst aan dingen. De James Bond-films hebben bijvoorbeeld een grote rol gespeeld bij het ontwerp van de ‘Spectre’, maar raceauto’s uit de jaren ’50 en ’60 hebben evengoed bijgedragen aan de stijl van het 69 meter lange gevaarte – al vinden wij het nogal lastig om dit daadwerkelijk terug te vinden.

Het stel, John and Jeanette Staluppi, legt zichzelf duidelijk graag in de watten, want zoals gezegd is het alweer de derde boot die ze bij deze Italiaanse fabrikant hebben aangeschaft. De Spectre volgt de ‘Moonraker’ en ‘The World is Not Enough’, maar is verrassend genoeg de langzaamste van het stel. De Spectre heeft een topsnelheid van 21,2 knopen en wordt aangedreven door een bijna 3.500 pk sterke krachtbron.

Voor wat betreft deze indrukwekkende snelheid van de boot kunnen we de vlag uitgooien, want niemand minder dan Frank Mulder van het Nederlandse Mulder Design heeft de zogenaamde “High Speed Cruising Hull” gemaakt. Hierdoor is hij 30 procent sneller dan vergelijkbare jachten, ondanks het feit dat deze over eenzelfde vermogen beschikken. Tegelijkertijd wordt er ook aanzienlijk minder brandstof verbruikt op lange afstanden. Daarnaast heeft het jacht een hoogwaardig navigatiesysteem. Tevens vaart het schip zeer comfortabel, dankzij het zogenaamde Total Ride Control-systeem. Dit systeem zorgt ervoor dat het jacht als het ware minder heen en weer rolt. Tot de luxe voorzieningen van de Spectre behoren o.a. een groot zwembad en een helicopterplatform. Het heeft 750.000 manuren gekost om het apparaat te bouwen.

John Staluppi heeft zijn enorme vermogen van ongeveer 400 miljoen dollar met name weten te vergaren in de autoindustrie. Staluppi is mede verantwoordelijk voor het naar de Verenigde Staten halen van Honda en Hyundai.