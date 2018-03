Koop nu een Aventador en twee Phantoms voor $85 miljoen

Slechte deal? Ligt eraan.

Wat nou als je zeer vermogend bent. Zeg maar in staat om meerdere auto’s tegelijk te kopen. Dan zou het handig zijn als er een beetje “stapelkorting” op komt, waardoor het ook echt aantrekkelijk wordt. Dus bijvoorbeeld: je koopt een Aventador Roadster van zo’n 300k, en doet er twee Phantoms waarvan één bijzondere en een cabrio bij, beide ter waarde van een halve miljoen. Voor laten we zeggen, één miljoen dollar, heb je dan een geweldige deal. Dan klinkt het krankzinnig om daar overheen te gaan met een marge van een miljoen of twee. Laat staan 85 miljoen.

Gelukkig is er iets vóór de deal te zeggen: je krijgt drie auto’s, maar vier sleutels. Die vierde geeft toegang tot een huis. Een state of the art penthouse in Manhattan, New York City. Op de 45ste verdieping waar je een prachtig uitzicht hebt over de stad, met acht slaap- en badkamers, en een huisslaaf butler en kok voor een jaar gratis. Om het dus iets aantrekkelijker te maken, drie auto’s. Een Lamborghini Aventador Roadster in het gifgroen, samen met een Rolls-Royce Phantom “Cabrio” (ze zullen de Drophead bedoelen) en sedan. Ook krijg je een luxe jacht en toegang tot de gemeenschappelijke sportfaciliteiten, die zo uitgebreid zijn dat je favoriete sport er wel tussen moet zitten.

Goed, die prijs is op zijn zachts gezegd geen kattenpis, en mensen die het aantal flappen bezitten om überhaupt een kans te maken zullen zelf al een dergelijk huis hebben. Maar voor de verse beleggers onder ons waar de Bitcoin goed is geïnvesteerd, is hier je kans om jezelf tot de jetset van New York te rekenen met één smak geld. Bij interesse kun je je melden bij de desbetreffende makelaar.