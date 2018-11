Deze mods maken je Suzuki Jimny íets stoerder

De schattige SUV uit Japan krijgt een kleine behandeling.

Ondanks het feit dat Suzuki wel degelijk meerdere versies van de Jimny (rijtest) maakt, wordt ons in Europa slechts één versie van de compacte SUV aangeboden. Deze Europese uitvoering, met zijn verschillende donkere plastic onderdelen aan de buitenzijde, is de stoerste uitvoering die de Japanse autofabrikant zelf maakt. In plaats van dat derden hun diensten aanbieden om de Suzuki Jimny schattiger te maken door deze plastic stukken van de auto te trekken en zo het Kei car-gehalte te verhogen, doen ze het tegenovergestelde. Ondertussen zijn er zelfs al pakketten op de markt gekomen, waarmee de Jimny getransformeerd kan worden in een kleine G-Klasse of Defender. De ontwerpers van Cobra Technology & Lifestyle hebben nu een middenweg gepresenteerd.

In aanloop naar de Essen Motor Show, die op 1 december van start gaat, heeft dit bedrijf een handvol aanpassingen in beeld gebracht die binnenkort voor de Jimny besteld kunnen worden. In tegenstelling tot de grote ombouwpakketten die gevestigde tuners als Liberty Walk hebben gepresenteerd, probeert Cobra juist in te spelen op de behoeften van Jimny-rijders zonder grootheidswaanzin. De componenten die zij hebben gemaakt zijn simpel, maar doeltreffend. Cobra heeft een aantal brush guards gemaakt, die in chroom, mat zwart en in de kleur van de auto verkrijgbaar zijn. Daaraan kunnen vervolgens een aantal lampen verbonden worden. Cobra heeft tevens een aantal verschillende zijstappen ontworpen.

Prijzen zijn vooralsnog niet bekendgemaakt, maar we kunnen al wel vertellen dat er twee jaar garantie bij de onderdelen wordt gegeven.