Nieuw: de Ford Focus station die wél vies mag worden

Voor wie niet bang is voor smerigheid.

Het vieze, natte en koude seizoen is weer begonnen. Als straks de strooiwagens tevoorschijn komen is het een smerige bedoeling op de Nederlandse wegen. Vooral vervelend als je net een nieuwe auto hebt. Het strooizout is geen feest voor je lak en met sneeuw (dat ook weer gaat smelten) in het vooruitzicht zullen bezoekjes aan de carwash vaak voorkomen.

Wel een nieuwe auto rijden en geen zorgen maken over de vuiligheid kan met de Ford Focus Active Wagon. De nieuwe generatie Focus zoals we die kennen, alleen dan met wat extra plastic. Het is een nieuw model in de Active-serie. Eerder waren er al de Fiesta Active, de KA+ Active en de reguliere Focus hatchback als Active. Daar is nu de Wagon bijgekomen.

Naast de plastic bumpers, herken je een Focus Active aan het feit dat de auto op hakken loopt. De Ford staat namelijk voor 30 mm hoger en achter 34 mm hoger in vergelijking met een reguliere Focus. Verder komt de Active met Slippery- en Trail-modes voor meer grip.

Qua motoren is er niets gewijzigd. Er is nog steeds keuze uit een reeks benzine- en dieselmotoren van 1.0-blokjes tot tweeliter power. De orderboeken voor de nieuwe Ford Focus Active Wagon zijn vanaf heden geopend.