Dit aerodynamische pakket zit op een niet-aerodynamische auto

Of het daarom helpt, is een tweede.





Spoilers en splitters hebben twee doeleinden. In theorie zou het moeten helpen met aerodynamica en downforce, in de praktijk doet het dat ook vaak. We weten allemaal wat er gebeurde met die Mercedes CLR-GTR in Le Mans in 1999. Zo niet, bij deze.

Een vederlichte CLR-GTR stijgt dus op zonder aerodynamische hulpmiddelen. Een auto als de Lamborghini Urus, met zijn gewicht van bijna 2,5 ton, zal wel met vier wielen op de grond blijven.

Dus komen we bij het tweede gedeelte van ‘waarom spoilers en splitters gebruikt worden’: verfraaiing. Subjectieve verfraaiing, moeten we er even bij zeggen. Er zijn al plaatsen waar je dat kunt doen met je Lamborghini Urus, zoals Novitec, maar nu is er nog eentje bijgekomen.

De tuner die het pakket genaamd ‘Urus-X Edizione Program’ uitbrengt, is Vorsteiner. Zij hebben overigens al eerder een Urus bij de kladden gepakt, maar deze ‘Urus-X’ is net even iets heftiger.

Maar, meneer de sceptische schrijver, misschien hebben ze de Urus wel enorm veel pk gegeven en is dit heftige spoilerwerk nodig? Nee, het gaat alleen om de nieuwe koolstofvezel onderdelen. De motor is nog steeds een 4.0 liter V8 die 641 pk levert. Het is dus voor de sier.

Je kunt de set al bestellen, hoeveel het kost is nog niet bekend. Of je de Urus er echt door verfraaid vindt, is wederom subjectief.