Novitec geeft de Lamborghini Urus bijna 800 pk

Het is vanzelfsprekend dat een zo heftige SUV als de Lamborghini Urus gretig onder de hoede van tuners wordt genomen. Sinds de onthulling van de Bolognese strijdstier is hij dan ook al veelvuldig bij de kladden gegrepen. Novitec heeft even op zich laten wachten, maar stelt vandaag absoluut niet teleur met zijn versie van de Urus.

De Lamborghini Urus van Novitec is uiteraard voorzien van een forse bodykit, maar dat is zeker niet hetgeen waar de aandacht direct naar uit zal gaan. Nee, het is de V8 waarop we eerst ons licht willen schijnen. De normaal gesproken 650 pk uitvoering van het vierliter twin-turbo blok beschikt na een grondige beurt van Novitec ineens over 782 pk en liefst 1.032 Nm. De enorme berg koppel komt al vrij bij 2.900 toeren.

De Lamborghini Urus is af fabriek al geen trage jongen, maar na de behandeling van Novitec zal menig hoogwaardig sportwagen op moeten passen voor de snelle Italiaan. In 3,3 seconden tikt hij de 100 km/u aan en zijn topsnelheid bedraagt 310 km/u. Een nieuw uitlaatsysteem zorgt voor de juiste grom.

Wie besluit ook de bodykit van Novitec op de kop te tikken, kan rekenen op een in de windtunnel ontworpen ESTESO-widebody. Hij doet zijn naam eer aan, want de voor- en achterzijde worden worden als gevolg respectievelijk 10 en 12 cm breder. Het nieuwe plaatwerk is een mix van naakt carbon en composiet materialen. Tenslotte staat de auto 25 mm dichterbij de grond.

