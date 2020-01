Te koop: een Aston Martin-stationwagon

Die zag je waarschijnlijk niet aankomen.





Sommige dingen zijn voorspelbaar. Sportautomerken die een SUV plannen, dat is gemeengoed tegenwoordig. Een tijdje geleden was dat helemaal niet zo normaal, het was alleen Porsche die deze – voor een sportautomerk – vrij bijzondere carrosserievorm durfde te gebruiken. Aston Martin bijvoorbeeld, die deed het iets kalmer aan. Ook zij wilde een praktischer model, maar zij deden het in de vorm van de Rapide. Een vierdeurs sedan die veel van zijn basis met de DB9 deelde. Waaronder die heerlijke 6.0 liter V12.

Toch kon je met moeite zeggen dat de Rapide praktischer was dan de DB9. Minder onpraktisch is een gepastere term. De hoofdruimte achterin houdt niet over en ook al kunnen vier mensen redelijk zitten, dan nog ben je onderweg met een gigantische V12 waar ‘zuinig rijden’ geen topprioriteit was. Het praktisch gemak van een stationwagon hoef je niet te zoeken in de Rapide.

Bertone Jet 2+2

Maar proberen kan altijd, toch? Bertone ging verder waar Aston Martin zich niet durfde te begeven. De Aston Martin Rapide Bertone Jet 2+2 is het resultaat. Het Italiaanse designhuis pakte een Rapide en maakte er een stationwagon van. Of nou ja, Shooting Brake. Zoals een Mercedes CLS Shooting Brake. Daar lijkt hij ook wel wat op.

Maar waar een CLS Shooting Brake een standaard CLS met dakkapel is, was de Bertone Jet ingrijpender veranderd. Ja, het was wel een Rapide met dakkapel, maar dan ietsje anders. De achterlichten komen bijvoorbeeld van de Vanquish. Aan de voorkant wordt de grote grille vergezeld met twee luchtinlaten: iets waar de gefacelifte Rapide van opknapt. Het interieur is een mix van crème leer met hout. Dat hout zet zich door in de kofferruimte.

De Jet 2+2 is wel eens te spotten op de weg. Of in parkeergarages. Maar we zeggen ‘de’ Jet 2+2, want er is maar één exemplaar.









Te koop

Goed zoeken dus. Maar als je vermogend bent, is er beter nieuws. De Bertone Jet 2+2 kan van jou zijn. De Britse dealer Classic Mobilia biedt de Bertone Jet aan. De basis is een Rapide uit 2014, wat raar is, want de shooting brake van Bertone werd – als ‘echt’ model – al aan ons getoond in 2013. Foutje, bedankt?













Enfin, je krijgt een exemplaar met 10.000 mijlen (zo’n 16.000 km) op de klok in de specificatie waar we het net over hadden. De prijs is niet bekend (op aanvraag), maar verwacht geen euroknaller. Is deze mooier dan de eveneens Britse Quattroporte Shooting Brake?