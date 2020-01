‘Jimny even weg uit Europa, komt terug als bedrijfsauto’

Zo blijft de grappige 4x4 van Suzuki toch in ons continent aanwezig.

Kom met een Mercedes G-klasse voorrijden en de schuddende hoofden en oordelende blikken vliegen je om de oren. Kom voorrijden met een Suzuki Jimny en wat je ziet zijn lachende blikken en een duimpje omhoog. De Jimny is wat dat betreft de Miata onder de 4x4's.

Met het nieuwste model heeft Suzuki zijn no-nonsense formule doorgebouwd op een grappige en frisse manier. De vraag is echter hoelang jij als consument nog de mogelijkheid krijgt om een nieuwe Jimny te komen. Volgens Autocar India heeft Suzuki namelijk plannen om de Jimny voor een deel tijdelijk uit Europa te halen.

Het verdwijnen van de Jimny zou te maken hebben met Europese regelgeving omtrent de uitstoot van auto's. Autofabrikanten moeten per 2021 een gemiddelde van 95g CO2 uitstoot hebben. Dit betekent óf (nog) zuinigere verbrandingsmotoren in een model proppen, kiezen voor elektrificatie of het model uit het gamma halen. Dit laatste gaat Suzuki volgens de bron voor een tijdje doen met de Jimny.

Helemaal verdwijnen uit ons continent doet de Jimny niet. Suzuki zou het model in eerste instantie laten terugkeren in diverse Europese markten als een kleine bestelbus. Dat betekent een Jimny zonder achterbank en enkele kleine aanpassingen om aan lokale regelgevingen te voldoen. Commerciële voertuigen in de N1-categorie hebben niet te maken met die 95 g CO2-regel.

In een later stadium moet de Jimny ook weer voor consumenten beschikbaar komen met een update voor de verbrandingsmotor. Wanneer is niet bekend.