Dit aspect van de BMW XM is wél mooi

Kijk, de velgen van de BMW XM kunnen andere BMW’s een oppepper geven.

Je kan er hele community’s over vinden: velgen van één bepaalde auto op een totaal ander model. Goed, velgen van een Passat op je Golf schroeven dat kan wel, maar er zijn mensen die bijvoorbeeld Tesla Model 3-velgen op een Nissan Skyline R34 hebben geschroefd. Met dezelfde steekmaat (en soms zelfs met steekmaat-adapters) is er veel mogelijk.

Velgen wisselen

Autofabrikanten zijn vaak wel aardig uniform als het gaat om hun eigen velgen. Veel velgen van het ene model passen ook prima op een ander model. Soms gebeurt dat ook vanuit de fabriek. Uniekere ontwerpen moet je dan even zelf voor sleutelen. Een Russische BMW tuner genaamd BMW Paradigm deed dat en meer.

BMW X7 met XM-velgen

Hoofdrolspelers zijn de velgen van de BMW XM, maar niet die je verwacht. Je kunt de BMW XM op twee sets velgen krijgen, waarvan één set iets wegheeft van de velgen waarop de XM Concept debuteerde. BMW bracht die wielen zelf niet uit, want voor de XM zijn ze anders. BMW Paradigm ging verder waar BMW stopte.

De Russische tuner biedt namelijk replica’s aan! De exacte stijl van de BMW XM Concept wordt gebruikt en aangeboden op bijvoorbeeld de door hen getoonde BMW X7. Beeldmateriaal is wat schaars, maar het ziet er best gaaf uit.

Het zijn dus geen echte BMW-velgen, maar met een BMW-naafdopje en de wetenschap dat het design van BMW komt is het er wel dichtbij. Het zijn gesmede velgen en het is wel raadzaam om ze op een SUV te monteren, want zover ons Russisch reikt gaat het om enkel 23 inch velgen. Ergens zou het zelfs tof zijn om deze op een ‘echte’ XM te monteren.

Voor de fanaat van ‘OEM’ velgen op andere auto’s is dit een gaaf velgtype. Helaas is beschikbaarheid een groot vraagteken met de huidige stand van zaken in Rusland, daar BMW Paradigm een Russisch bedrijf is. Daardoor hebben we ook geen idee wat deze dikke XM velgen voor je X7 gaan kosten.