Zo maak je een Acura NSX wél lekker praktisch

Nee, je ziet niet dubbel: de Acura NSX heeft een praktische extra gekregen om een roadtrip te overleven.

Supercars hebben per definitie een nadeel. Op een enkeling na hoef je niks te verwachten op praktisch gebied. Om de beste aerodynamische vorm te krijgen heb je vaak een kleine sleuf voor één of twee koffers, een krappe cabine en slecht zicht rondom.

Supercar voor een roadtrip

Een grote roadtrip maken met een supercar is dan ook moeilijk, vanuit comfortoogpunt. De meeste mensen die het voor een mediakanaal doen hebben vaak een filmploeg met een praktische auto bij zich. Sowieso is een tweede auto vaak een fijne toevoeging. Dus een roadtrip maken in een Acura NSX, dat is moeilijk. Of niet?

One Lap of America

Acura, het welbekende Amerikaanse luxemerk van Honda, gaat een poging wagen. Met een NSX Type S gaan zij meedoen aan One Lap of America. Vroegâh was dat een lange-afstandsrace door heel de VS, nu is het meer een soort lange roadtrip waar auto’s op een circuit even naar het uiterste gedrukt kunnen worden. Zoals gezegd is lange afstanden rijden niet waar de NSX Type S voor gemaakt is, dus heeft de auto een bijzondere accessoire gekregen.

Anderhalve NSX

En wel een halve NSX om mee te slepen! Acura heeft hun NSX Type S uitgerust met de achterkant van een andere NSX. Deze past op een speciaal gebouwde trekhaak van de NSX die de roadtrip moet gaan doen. Uiteraard heeft de trailer geen motor, deze is ingericht om bagage en reserveonderdelen dan wel reservebanden bij de hand te hebben. En het ziet er natuurlijk cool uit.

Overbodig?

Dat laatste is wel belangrijk, want de Acura NSX staat er niet alleen voor tijdens One Lap of America. Acura neemt ook nog een TLX Type S mee, hun sportieve sedan. Een auto die eventueel ook voor praktisch gemak kan zorgen, dus dat maakt de aanhanger voor de NSX toch een beetje nutteloos. Maar zoals gezegd, het oog wil ook wat en het oog krijgt een coole Acura NSX. Waarvoor dank!

One Lap of America start op 6 mei en neemt zo’n acht dagen in beslag. Het is vooral een leuke reclamestunt voor Acura om mee te doen met zo’n rally, want het competitieaspect op de openbare weg mag niet meer meetellen. De NSX met trailer moet het zo’n 5.000 kilometer volhouden.