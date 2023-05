Deze versie van de nieuwe Audi A5 moet je hebben

Audi A4 wordt A5 en het is maar de vraag of de RS5 ook echt de leukste versie wordt.

Dat wordt even wennen: Audi gaat de A4 van naam veranderen. Het wordt de bedoeling dat alle oneven getallen gaan staan voor de ICE-versies, en de even getallen de elektrische versies worden. Zo komt er ergens in de toekomst een nieuwe A4 en die wordt volledig elektrisch, maar eerst komt er een ‘evolutie’ van de huidige A4. En dat wordt dus de A5. Dus ga maar wennen aan de termen Audi A5 Sedan en iets minder gebruikelijk: Audi A5 Avant.

Evolutie

Verwacht dus evolutie en geen revolutie en ergens is dat erg goed nieuws. De Audi A5 krijgt namelijk net als de A4 het MLB Evo-platform onder de koets. Dat betekent ook een hete en een bloedhete versie: Audi S5 en Audi RS5. De A5 lijkt redelijk gesneden koek te zijn, verwacht dezelfde motoren die er al zijn, maar dan met meer nadruk op (plug-in) hybride modellen.

RS5

De Audi RS5 Avant (een RS5 Sedan lijkt weer niet te gebeuren, maar een RS5 Sportback zou wel kunnen) lijkt de grootste metamorfose te ontvangen. Naar verwachting blijft de 2.9 liter V6 die de huidige RS4 en RS5 ook hebben, maar dan met (plug-in) hybride ondersteuning. Op papier de perfecte combinatie tussen zijn grootste concurrenten: een zescilinder zoals de BMW M3 en hybride zoals de AMG C63. Hybride is volgens autofabrikanten de oplossing, maar het lijkt af en toe ook een gecompliceerde (en zware) manier om auto’s vooral veel pk te geven, zonder dat het er ook echt een beter sturende auto van wordt.

S5 de oplossing?

De lachende derde wordt hierdoor de S5. De Audi S5 en S5 Avant gaan lijken op het huidige concept. Dat betekent voorin een lekkere zescilinder en naar verwachting geen Full Hybrid of PHEV-praktijken (Mild Hybrid kan niet uitgesloten worden). De huidige S4 is eigenlijk al de verleden S4: de 3.0 TFSI werd al vrij snel eruit geknikkerd ten faveure van een 3.0 TDI. Nu is de auto helemaal niet meer leverbaar. Simpelweg een 3.0 TFSI erin leggen wordt niet makkelijk en dus is er een kans dat de 2.9 liter V6 uit de RS4 wordt gebruikt zonder hybride ondersteuning. Daarmee worden de Audi S5 en Audi S5 Avant een soort RS4-junior. En dat klinkt leuk.

Van A4 naar A5 gaat even een beetje wennen worden, maar verder lijkt het niet zo spannend te worden als je je huidige A4 wil inruilen op een nieuwe A5. De RS5 zal vast een flinke bak geweld worden, maar stiekem lijkt de S5 een heerlijke middenweg. De nieuwe Audi A5 gaat dit jaar nog onthuld worden. (via EVO)