Is de BMW XM beter te pruimen in een fraai Individual-kleurtje?

Als de BMW XM je niet kan bekoren, kan een Individual-kleur je misschien overtuigen. Of misschien ook niet.

BMW M had vorig jaar wat te vieren, dus ze pakten groot uit met allerlei M-producten. Daarvan was de XM misschien wel de meest bijzondere. Natuurlijk, de 3.0 CSL was ook bijzonder, maar dat is gewoon een verklede M4. De XM daarentegen is een volledig nieuw model, ontwikkeld door BMW M.

BMW is de laatste jaren dol op controversiële ontwerpen en de XM is daar zeker geen uitzondering op. Ook met dit model wist BMW de tongen aardig los te maken. Maar goed, dat was bij de M3 en M4 niet anders en eerlijk is eerlijk: daar zijn veel mensen toch aan gewend inmiddels.

Is het bij de BMW XM ook een kwestie van wennen? Dat zou zomaar kunnen… BMW helpt nu alvast een handje door de XM in een paar fraaie Individual-kleuren voor te stellen. Tot op heden was de keuze nog vrij beperkt en kon je alleen kiezen uit zeven standaardkleuren.

BMW gaat nu echter de mogelijkheid bieden om je BMW XM te bestellen in een bijzonder Individual-kleurtje. Daarvan laten ze alvast vier voorbeelden zien: Urban Green, Petrol Mica Metallic, Anglesey Green Metallic en Sepia Metallic.

Urban Green Urban Green Urban Green Petrol Mica Metallic Petrol Mica Metallic Petrol Mica Metallic Anglesey Green Metallic Anglesey Green Metallic Anglesey Green Metallic Sepia Metallic Sepia Metallic Sepia Metallic

Wat je ook van de BMW XM vindt, hier zitten best een paar leuke kleurtjes tussen. Vooral Anglesey Green Metallic (a.k.a. British Racing Green) is niet versmaden. Het scheelt ook dat er is gekozen voor zwarte raamlijsten en niet voor goudkleurige raamlijsten, zoals bij de introductieversie.

Is de BMW XM in de juiste uitvoering wel te pruimen? Of vind je het nog steeds een gedrocht op wielen? Schroom niet om je mening te delen in de reacties!