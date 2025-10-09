Dit automerk accepteert nu ook Monopoly-geld (geen grap!)

Je kunt betalen met Monopoly-geld en je hoeft niet naar de gevangenis.

Er zijn automerken waar je af kunt rekenen met Bitcoin, maar er is nu een merk wat juist ouderwets briefgeld accepteert. En dan niet eens echt briefgeld, maar Monopoly-geld. Dat klinkt als een slechte 1 april-grap, maar het is toch echt 9 oktober.

Het gaat om een actie van Jeep in de VS. Klanten kunnen 500 ‘dollar’ aan Monopoly-geld meenemen naar de dealer. In ruil daarvoor krijgen ze dan 500 dollar korting op een Jeep Grand Cherokee. Je Monopoly-geld is dus daadwerkelijk 500 dollar waard.

In werkelijkheid is het natuurlijk een omslachtige manier om 500 dollar korting te krijgen, wat nu ook niet bepaald veel is. We praten over een Jeep Grand Cherokee, die minstens 36.500 dollar kost. Je moet dus je moeite gaan doen om 1,4% korting te krijgen.

Het idee is wel leuk bedacht, dat moeten we ze nageven. En je komt geen briefjes te kort de eerstvolgende keer dat je Monopoly speelt. Je krijgt je nepgeld namelijk meteen weer terug. Want ja, wat zouden ze in vredesnaam met al dat Monopoly-geld moeten bij de Jeep-dealer?

Het mes snijdt aan twee kanten, want dit is ook meteen promotie voor Monopoly. Jeep zal dus ook een leuk bedragje van Monopoly ontvangen om deze actie te doen. En we nemen aan dat ze dan wel met echt geld betalen.