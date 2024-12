Bijna elke Jeep in 2025 goedkoper

Ja ook de Wrangler! En de Jeep Avenger Full Electric blijft in prijs gelijk, ondanks de invoering van de BPM op EV’s.

Het einde van het jaar komt in zicht! Dat betekent dat iedereen zich opmaakt voor een nieuw jaar en met een nieuw jaar komen er ook altijd nieuwe belastingen en nieuwe rekensommen.

Zo ook voor de BPM. Vanaf 2025 moet er ook een beetje BPM worden afgetikt voor een elektrische auto. In navolging van Volvo en concerngenoot Fiat neemt ook Jeep de prijsstijging voor de volledig elektrische Jeep Avenger voor eigen rekening en daarmee blijft de vanafprijs voor de auto 34.995 euro.

De Jeep Avenger met een benzinemotor is er vanaf 31.795 euro en de e-Hybrid kost minimaal 33.295 euro. Overigens is de Avenger er ook met vierwielaandrijving, die koop je vanaf 39.535 euro.

Jeep Wrangler

De Jeep die je het liefste wil is natuurlijk de Jeep Wrangler. Het goede nieuws is dus dat deze krachtpatser volgend jaar minder duur wordt. Niet alleen de vanafprijs gaat omlaag, maar alle uitvoeringen.

De nieuwe vanafprijs van de Jeep Wrangler is met 6.900 euro gedaald naar 83.900 euro. Dan krijg je de 4xe Sahara. Een trapje hoger vinden we de 4xe Rubicon waar zomaar even 9.200 euro afgaat en je nu minimaal 84.900 euro voor moet aftikken. Het prijsverschil tussen de twee uitvoeringen is daarmee ook een stuk kleiner.

Nog meer goedkopere Jeeps

Er zijn nog meer Jeeps die goedkoper worden. Kies je voor de plug-in hybride Jeep Renegade dan hoef je in 2025 2.005 euro minder te betalen dan dit jaar. De nieuwe vanafprijs is 42.995 euro.

De Jeep Compass verandert ook van prijs en vanaf nu is de mild hybrid net zo duur als de plug-in hybrid. Die eerste is daarmee naar ons idee niet meer interessant. Zeker omdat die laatste ook nog eens vierwielaandrijving heeft. Hij is er vanaf nu vanaf 44.995 euro.

Dan nog de duurste van het stel, de Jeep Grand Cherokee. Die kost nu nog minimaal 90.700 euro en is er vanaf volgend jaar vanaf 86.900 euro. Een prijsverlaging van 3.800 euro die ook geldt voor het topmodel 4xe Summit die vanaf volgend jaar op te halen is voor 99.900 euro.

Elke Jeep nog goedkoper?

Deze prijzen gelden overigens in de configurator, want de site bestuderend zien we dat je op dit moment zelfs voor nog minder je slag kunt slaan. Op bovengenoemde prijzen kun je op de Wrangler nog eens 4.000 euro korting scoren, 1.000 euro op de Jeep Avenger EV, 2.500 euro op de Avenger met benzinemotor en 2.000 euro eraf voor de Compass en de Renegade. Hoe lang deze actie duurt staat niet op de site, maar we vermoeden hier een sprintje naar het einde van het jaar.