Rus heeft belachelijk alternatief voor zijn Hummer-velgen

Only in Russia.

Amerikanen deinzen er niet voor terug om een setje andere velgen onder hun Hummer te monteren. Vaak komt dit nog de rijeigenschappen, nog de terreincapaciteiten, nog de looks ten goede. Toch waren er ieder keer weer rappers die gigantische bling bling-wagenwielen onder hun Hummer gooiden. Achterlijk grote velgen van 30 inch of meer waren daarbij geen uitzondering. Een eigenwijze Rus koos ervoor om precies het tegenovergestelde te doen.

De velgen die de Rus in gedachten had waren, hoe kan het ook anders, Lada-velgen. Deze zijn om precies te zijn 13 inch. Nu zou dat misschien nog wel kunnen onder een Hummer, als dat banden gigantisch zijn. De banden zijn echter ook nog van Lada-formaat. Op een Lada ogen de wielen niet eens extreem klein, maar als je ze onder een Hummer plaatst lijkt het wel alsof ze van een zitmaaier afkomstig zijn.

Uiteraard kun je Lada-velgen niet zonder meer op een Hummer schroeven. De Rus moest daarom zijn twee rechterhanden uit de mouwen steken om wat kleine aanpassingen te doen. Het proces is te volgen in de onderstaande video. Dankzij een voice-over kunnen de niet Russisch-sprekenden onder ons ook meegenieten.

Het resultaat is op z’n zachts gezegd bijzonder te noemen. De bodemspeling van de Hummer is er ook niet op vooruitgegaan. Toch valt er nog mee te rijden, zelfs in de drab die de Russische wegen permanent bedekt. Of de auto ook op hogere snelheden stand houden is niet uitgeprobeerd. Zo gek zijn Russen nou ook weer niet.