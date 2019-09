Dit betaal je voor de nieuwe Lexus RX450h

Ondanks het grote aantal SUV’s dat tegenwoordig op de markt is te vinden, kan het nog knap lastig zijn een model te vinden met een fatsoenlijk portie karakter. Wie een eigenzinnige SUV wil die zich nog een beetje van de menigte weet te onderscheiden, kan prima terecht bij Lexus. Het merk heeft recentelijk bijvoorbeeld zijn RX450h vernieuwd. Vanmiddag hebben we te horen gekregen wat hij moet kosten.

De vernieuwde Lexus RX450h (rijtest) kost in Nederland tenminste 76.995 euro, maar met een aantal opties is dit bedrag natuurlijk op te hogen. Standaard is de RX450h echter al rijkelijk uitgerust, dus is het niet per se nodig meer te betalen.

De Lexus RX450h wordt standaard geleverd met een 313 pk sterke hybride aandrijflijn, die bestaat uit een 3,5-liter V6 en een elektromotor. De RX450h krijgt in alle gevallen een automatische versnellingsbak alsmede vierwielaandrijving meegeleverd. Daarnaast beschikt de auto over talloze veiligheidssystemen en een zeer luxe interieur.

Wie zijn RX450h graag iets sportiever uitgerust ziet worden, kan bij Lexus op de optielijst nog het F Sport Premium-pakket aanvinken. Wie dit doet, kan overigens nog uit twee speciale kleuren (Sapphire Blue en F White) kiezen. De RX450h staat aan het begin van november bij de dealers.