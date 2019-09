Help de gestolen Mégane RS van een AB-lezer terug te vinden

Stel: het is vrijdagochtend, de laatste werkdag van de week, en je stapt de deur uit om je een weg te banen naar kantoor. De dagelijkse sleur weet je ziel echter niet te kraken, want ook vandaag is het woon-werkverkeer weer een plezier, omdat je achter het stuur van je favoriete auto mag kruipen. Maar wanneer je de deur opent, zie je de auto niet staan. Hij is gestolen.

Het mag dan een dramatische schets zijn van de werkelijkheid, voor Autoblog-lezer Bas is het vandaag wel degelijk een realiteit. Zijn Renault Mégane RS is vannacht namelijk gestolen vanaf zijn oprit in het Wateringse Veld in Den Haag. Het gaat om onderstaand exemplaar.

De Mégane RS, om precies te zijn een 265 Cup-versie, heeft het kentekennummer 38-ZVV-8 en is voorzien van enkele aanpassingen. Zo heeft de eigenaar een aantal delen “opvallend” gewrapt of bestickerd. Daarnaast heeft hij een redelijk herkenbaar geluid, daar eronder een RVS-uitlaatsysteem van Milltek ligt.

De redactie van Autoblog vraagt haar lezers op te letten en hun tips te sturen naar ons e-mailadres, [email protected]