Opel Grandland X Hybrid4 rijtest en video

De Opel Grandland X Hybrid4 doet het niet slecht qua verkoopaantallen. Maar een vierwielaangedreven plug-in versie, is daar markt voor? En wordt deze crossover leuk met 300 pk?

Opel Grandland X Hybrid4 Design

Zwarte motorkap en dak, fraai of niet?

Het zijn nogal veel vragen. Laten we eerst eens rustig kijken waar we mee te maken hebben. Qua uiterlijk valt de Opel Grandland X Hybrid4 niet enorm op. De auto voor die wij voor deze rijtest meekrijgen is vooral opvallend door zijn kleurstelling: een blauwe lak met een zwarte motorkap en dak. Of dat mooi is, of dat een volledig blauwe Opel Grandland X fraaier is mogen jullie bepalen. Hij valt trouwens ook op door een lampje achter de voorruit, maar daarover later meer.

Interieur: overzichtelijk maar niet de fraaiste materialen

Het interieur is eigenlijk niet veel spannender. Alles zit eigenlijk wel op een logische plek, maar het blinkt niet uit in kwaliteit. Het wordt vooral duidelijk dat Opel het goedkopere alternatief van PSA moet worden in dit geval. De Peugeot 3008 HYbrid GT (de Franse tweelingbroer van deze Opel Grandland X Hybrid3) is een stuk fraaier afgewerkt van binnen. Ook heeft die grotere schermen en meer luxe aan boord. De techniek wordt wel duidelijk gedeeld. Zo zijn de indeling en graphics van het infotainmentsysteem grotendeels gelijk.









Interieurdetails Opel Grandland X Hybrid4

De middentunnel huisvest een gear selector die we één op één kennen uit de productlijn van PSA. Ook de knop waarmee we de drivemodes (electric, hybrid, sport en 4WD) selecteren is identiek. We vinden dan ook exact dezelfde aandrijflijn onder de huid van deze Grandland X Hybrid4.

Plug-in hybride aandrijflijn met drie motoren

Dat betekent dat we in de Opel Grandland X Hybrid4 beschikking hebben over drie motoren. De eerste is een 1.6 THP benzineblokje dat goed is voor 224 pk. Tussen dit motorblok en de achttraps automaat vinden we een elektromotor die goed is voor 110 pk, en geïntegreerd in de achteras zit nóg een elektromotor, goed voor 113 pk. Tel je dat bij elkaar op, dan kom je niet uit op 447 pk maar op 300 pk systeemvermogen. Het maximaal beschikbare koppel bedraagt 520 Nm.





Qua energiereserve is er ook genoeg aan boord. Om te beginnen is er een holle ruimte gecreëerd waarin je middels een speciale vulmond brandstof kan gieten. Dat goedje is overal langs de weg te krijgen. Het wordt benzine genoemd en kan in de 1.6 benzinemotor gespoten worden, waar het tot ontploffing wordt gebracht. Het opnieuw vullen van de tank kost gemiddeld zo’n drie minuten.

Accu en laden Opel Grandland X Hybrid4

Los daarvan is er een aansluiting voor een stekker natuurlijk. Daarmee kun je de Opel Grandland X Hybrid4 thuis aan de 230 volt prikken met een gewone stekker. Dan laad je de watergekoelde 13,2 kWh accu in zeven uur en tien minuten volledig op met een snelheid van 1,8 kW. Laat een electricien de boel iets beter aanleggen en je kan met 3,7 kW laden, wat resulteert in een totale laadtijd van vier uur. Laat je door Opel een speciale wallbox installeren dan kun je in een uur en vijftig minuten je accu met een snelheid van 7,4 kW laden. Uiteraard kun je ook door heel Nederland terecht bij laadpalen. Daar zul je ook met 7,4 kW kunnen laden. Opel levert daarvoor naar optioneel een Free2Move laadpas voor.

Elektrisch rijden of niet?

De Opel Grandland X Hybrid4 beschikt over vier rijmodi, die allen gebruik maken van één of meerdere elektromotoren. De volledig elektrische modus levert een maximale actieradius van 59 kilometer. De verbrandingsmotor houdt dan z’n gemak totdat de batterijen leeg zijn, of tot je de 135 kilometer per uur overschrijdt. Hierbij wordt met name de achterste elektromotor gebruikt, omdat die het meest efficiënt z’n vermogen aan de wielen levert. Onder de voorruit gaat dan overigens een blauwe LED branden zodat de buitenwereld kan zien dat je superschoon bezig bent.

Of dat alleen show is voor mensen die graag laten zien hoe goed ze bezig zijn? Goede vraag. Het is niet ondenkbaar dat we in de nabije toekomst gecontroleerd worden in emissievrije zones, met dat soort signalen. Waar nu nog alleen diesels geweerd worden, kan het goed zijn dat er binnenkort steden komen die stadscentra alleen nog toegankelijk maken voor elektrisch verkeer. Er zijn al meerdere gemeenten onderzoek aan het doen naar de haalbaarheid hiervan. Of een LED onder de voorruit daarvoor genoeg gaat zijn is de vraag. Andere modernere technieken als geofencing liggen wellicht meer voor de hand. Maar feit is dat PSA en in dit geval Opel een stap maken om het elektrisch rijden van hybride auto’s controleerbaar te maken.

De tweede modus is Hybrid, die je zo efficiënt mogelijk van A naar B brengt. Het leunt zwaar op het elektrische, maar schakelt op sommige momenten de motor bij voor wat meer souplesse. De derde modus is Sport, waarbij de elektrische krachten vooral worden aangewend om de prestaties te verbeteren. De laatste modus is 4WD, waarbij de auto permanente vierwielaandrijving geniet. Overigens wordt voor de achterwielen alleen gebruik gemaakt van de elektromotoren, er is geen mechanische verbinding tussen de motor en de achteras.

Is sportief rijden mogelijk?

De Sport-modus is er één die we uiteraard even verder willen uitdiepen. De auto is dan namelijk qua aandrijflijn behoorlijk vermakelijk. De power komt vlot, een sprint naar 100 is in 6,1 seconden mogelijke en ook de topsnelheid van 235 kilometer per uur lijkt zeker binnen bereik. Helaas was de Autobahn te druk en de tijd te beperkt om het te verifiëren, maar een aantal tussensprints naar 190+ verliepen zeer vlotjes.







Het mooie aan de vermogensafgifte van de Opel Grandland X Hybrid4 is dat de elektromotor meteen begint te duwen als je het pedaal omlaag klapt. De rest van de aandrijflijn heeft natuurlijk even tijd nodig. De automaat moet even terugschakelen en gaat dan meedoen voor een soort tweede dosis versnelling. Het is een soort meertrapsraketje dat zeker bij vlotte inhaalacties erg handig is.

Bocht uit heb je er minder aan. Niet omdat de aandrijflijn niet wil, maar omdat het onderstel qua dynamiek wel een upgrade kan gebruiken. De Grandland X is geen auto die hard een bocht om geholpen wil worden en sluit wat dat betreft niet helemaal aan bij de sportiviteit van de aandrijflijn. Op zich doet de auto niets verkeerd, maar als je de grenzen gaat zoeken voelt het allemaal weinig strak. De achterwielen zijn absoluut niet te verleiden tot een uitstapje, ondanks het elektrokoppel op de achteras. Over de grens gaan betekent gegarandeerd onderstuur en niets anders.

Onderstel kan beter

Daar komt bij dat het qua vering en demping allemaal wel wat verfijnder had gekund. Eigenlijk is de Opel Grandland X Hybrid4 best hard geveerd, maar niet op een sportieve manier. Ook is de auto niet bijzonder comfortabel te noemen. Als de massa naar links of rechts beweegt is er een soort horizontaal nadeinen merkbaar aan de achterzijde. Dat wordt veroorzaakt door de kilo’s van de accu’s en de elektromotor. Die zijn allemaal bij de achteras verzameld. Het is niet superstorend, de meeste kopers zullen het wellicht niet eens merken. Mocht je echter overwegen de Opel Grandland X Hybrid4 te kopen om af en toe met 300 pk een dijkweggetje af te vlammen, zoek dan vooral rechte dijken op. Aan de bochten zul je simpelweg weinig plezier beleven.





Conclusie Opel Grandland X Hybrid4

Betekent dat dan dat de Opel Grandland X Hybrid4 vermeden moet worden? Nee, niet per definitie. Het is namelijk een plug-in hybride auto die potentieel interessant wordt nu diesel niet meer mag en elektrisch rijden nog niet voor iedereen een optie is. De elektrische range is voor veel mensen die dagelijks woon-werkverkeer rijden al voldoende. Dat zou dus in de praktijk kunnen betekenen dat je zelden meer bij een tankstation komt als je een beetje slim met de stekker omgaat. Tegelijkertijd hoef je je niet druk te maken over je actieradius, want de rit naar Zuid Frankrijk of de wintersport kan ook met tanken bij gewone tankstations.

Bovendien is er een flink prijsverschil met de eerder al even kort aangehaalde Peugeot 3008 HYbrid. De Opel Grandland X Hybrid4 kost namelijk €49.499 euro voordat je opties aan gaat vinken. Dat is een slordige €5000 euro minder dan de Peugeot 3008 HYbrid GT. Vraag is of je die extra euro’s wil uitgeven aan een fijner interieur en betere rij-eigenschappen, of dat je dat geld liever in de zak houdt.