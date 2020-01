Audi S8: dit is de prijs!

En die is niet mals







Het is alweer een half jaar geleden dat de eerste plaatjes van de nieuwe Audi S8 de wereld in gingen. Mocht je als welvarend zakenman al geruime tijd op jouw nieuwe sloep zitten te wachten hebben we goed nieuws. Hij is nu leverbaar. Ren niet meteen naar de plaatselijke Audi dealer want je moet heel wat oude sokken tevoorschijn toveren om deze V8 mee naar huis mogen te nemen.

De 4.0 V8 TFSI benzinemotor is goed voor 571 pk. Gelukkig kunnen we nu ook melden in welke tijd dit beest de 0-100 km/u sprint aflegt: 3,8 seconde. In die 3,8 seconde zorgen de dubbele turbo’s in combinatie met de milde hybrid-technologie ervoor dat jij met je prosecco of laptop terug achter in je stoel wordt geplaatst. De adaptieve luchtvering met actieve demping moeten ervoor zorgen dat die prosecco in het glas blijft.

Het topmodel van de A8 moet natuurlijk wel lekker opvallen en dat komt wel goed met de alu-look buitenspiegels en de dubbele uitlaatpijpen. De stoelen zijn met ‘Valcona’ leder bekleed en het interieur is van de S-accenten voorzien. ‘Bigger is better’ is tegenwoordig standaard als het infotainment betreft. Twee grote schermen, te bedienen met MI touch response of spraakbediening, zijn nadrukkelijk aanwezig. Mocht de zon erop schijnen zit er elektrische zonwering op de ramen achterin.

Mocht je nu ook met je laptop en prosecco jezelf in de S8 willen verplaatsen onder het genot van een muziekje klinkend uit het Bang&Olufsen 3D Premium Soundsystem? Haast je dan met jouw oude sokken -wel gevuld met een hoop briefjes- naar de Audi dealer en bestel de S8 voor een bedrag vanaf €193.850.

Mocht je liever voor de concurrenten kiezen heeft BMW de 7-serie en kun je bij Mercedes terecht voor de S-Klasse.