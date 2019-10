Porsche eert Ben Pon met speciale 911

Een mooi gebaar.

Gisteren moesten we helaas mededelen dat Ben Pon ons heeft verlaten. De Nederlandse Mr. Porsche overleed op 30 september 2019. De impact van Pon op de Nederlandse verkoop en import van Porsches is enorm, vandaar dat Porsche begrijpelijk treurt om dit verlies. Speciaal om hem te eren brengt het Duitse merk daarom een speciale 911 op de markt: de 911 Carrera 4S ‘Ben Pon jr.’

De grijze uitvoering is wellicht saai, maar is een hommage aan de 356 ‘Knickscheibe’ met chassisnummer 5070, de allereerste Porsche die Pon importeerde naar Nederland. Met die auto aanwezig is de auto gisteravond de Pon-editie onthuld aan het publiek. Wat dan weer een mooi ‘geluk’ is bij dit toch wel ietwat treurige nieuws is dat de import van die specifieke 356 gebeurde in 1949: precies 70 jaar geleden. Toen werd ook het contract “de alleen-vertegenwoordiging van Porsche-automobielen voor Holland” ondertekend en was Pon de allereerste officiële Porsche-importeur ter wereld.

De auto is uitgevoerd in het grijs, met details zoals de treeplanken met een Porsche-import plaat, samen met de naam van Ben Pon jr. op het dashboard gegraveerd. De bekleding is in een mooi ruitjespatroon om het klassieke effect te realiseren. Verder zijn alle opties aangevinkt op de speciale 911, zodat de eigenaren van de auto niet alleen een speciale, maar ook een goedgevulde 911 hebben.

Daarover gesproken, er komen 20 exemplaren. Het is niet voor het eerst dat Porsche een speciale 911-editie op Nederland inspeelde, zo was er ook de 911 Alex Edition die de politie-911’s eerden.