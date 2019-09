Dit betaal je voor zo’n verse Audi Q7

En we nemen even een kijkje in de prijslijsten van de concurrentie.

Onlangs werd de Audi Q7 voorzien van een facelift. De grote SUV van Audi heeft nu net even wat meer uitstraling mee gekregen, het originele model was een beetje non-descript en vooral heel, heel erg groot.

Dat is ‘ie na de facelift nog steeds. Wel is de Q7 technisch iets bijgepunt. De motoren zijn een stukje schoner en het interieur kreeg ook de nodige updates. Je leest alles over de facelift in dit artikel. Nu zijn de prijzen bekend. Q7 rijden is niet voor iedereen weggelegd, want je dient minimaal 90.680 euro mee te nemen voor zo’n mega-Audi.

Q7 45 TDI quattro

Voor dat geld krijg je een Q7 ’45 TDI quattro’. Dit is een 3.0 liter zescilinder dieselmotor met een enkele turbo. Deze levert 231 pk en 500 Nm. Daarmee snel je in 7,1 seconden naar de 100 km/u en kun je een topsnelheid halen van 229 km/u. In principe dus eigenlijk meer dan voldoende. Voor wie meer wil, een Q7 50 TDI quattro is ook leverbaar, deze levert 286 pk en 600 Nm. Daarmee zijn de prestaties net even wat aangenamer: 0-100 km/u in 6,3 seconden en een top van 249 km/u. Net als alle andere nieuwe Q7’s wordt deze ondersteund middels een 48V-elektromotor.

Concurrentie

De Audi heeft twee directe concurrenten. De eerste is de BMW X5 Xdrive25d. Deze is aanzienlijk goedkoper dan de Audi met een vanafprijs van 82.302 euro. Een groot verschil is echter de motor. De X5 xDrive25d is een viercilinder, de Q7 heeft een zescilinder.

De tweede concurrent is natuurlijk de Mercedes-Benz GLE. Deze auto is leverbaar met parkeersensoren en achteruitrijcamera. De uitvoering die je het beste kunt vergelijken met de Audi Q7 45 TDI quattro is de Mercedes-Benz GLE 300d 4Matic. Deze kost 82.356 euro. Net als de BMW heb je dan een viercilinder motor.

Ga je niet voor Duits, maar wil je wel een grote premium SUV met relatief bescheiden dieselmotor, dan kun je ook bij Land Rover terecht. De Range Rover Sport SDV6 S heeft een krachtigere V6, maar kost 117.010 euro.