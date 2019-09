Aanschouw dit Monster van een motorfiets

Meer cc's dan je lease-Octavia.

Gelukkig gaat er ook 'petrol' in motorfietsen. Net als bij auto's zijn er huis,- tuin- en keuken motorfietsen en smakelijke en dikke Italiaanse exoten.

Deze Ducati Monster 1200 S is daar een goed voorbeeld van. Ja, je kan snellere motorfietsen kopen voor minder geld, maar dan mis je het punt. Rijden op een Ducati Monster 1200 S is het pure motorrijden: geen kuipen die je uit de wind houden en geen overbodige luxe. Zo maakt Ducati de Monster al voor een langere tijd. Dit is de editie voor het modeljaar 2020. Heel schokkend is het nieuws niet, maar de ‘fiets is te bruut om over te slaan.

Net als voorheen heeft de Monster 1200 S het Testaretta 11° DS blok. Qua paarden is er ook niets veranderd, want bij 9.250 staan er 147 Italiaanse paarden klaar voor je. Specifiek voor de ‘S’ zijn de Öhlins-dempers en voorvork. Deze kun je aanpassen en verstellen naar eigen wens. Natuurlijk is de techniek erg fraai, maar het oog wil ook wat. Speciaal voor 2020 lanceert Ducati de Monster 1200 S in ‘Black on Black’ kleurstelling.

Bij motorfietsen heb je net even wat minder keuze uit kleurstellingen dan dat je hebt bij auto’s. Dus als jij net die speciale kleurstelling hebt, maak je helemaal de blits op de boulevard. Ook in de restwaarde doen de ‘bijzondere’ kleurstellingen het vaak beter dan de normale uitvoeringen. Dat is fijn om te weten, want de Ducati Monster 1200 S is een bijzonder prijzige motorfiets. In Nederland kost de Black-on-Black 20.190 euro. Belgische petrolheads zijn ook qua motorfietsen goedkoper, want die rijden weg voor 17.190 euro.

