Audi vernieuwt de Q7

Men neme het front van de Q3/Q8. Schaaft deze een beetje bij en voila.

Audi heeft de Q7 van een facelift voorzien. Wat meteen opvalt is de nieuwe grille, die nu meer in lijn is met het huidige snoetjes van de Q3 en de Q8. De achterkant heeft een strakker lijnenspel gekregen, met opvallende nepsierstukken voor de uitlaten. Ze zijn er gek op daar in Ingolstadt. De focus ligt meer op sportiviteit, Audi levert de nieuwe Q7 standaard met 19-inch velgen. De auto is 11 millimeter gegroeid in vergelijking met het pre-facelift model.

De Duitsers zeggen de ophanging dynamischer te hebben gemaakt. De body van de auto zou stijver moeten zijn en minder moeten bewegen tijdens ritjes op onverharde wegen of wanneer er gereden wordt in een rechte lijn. Optioneel kun je meesturende wielen krijgen op de facelift Q7. Dit betekent dat de achterwielen vijf graden in tegenovergestelde richting draaien bij een lage snelheid. Met deze technologie voelt zo’n SUV veel minder lomp aan en is het makkelijk om bijvoorbeeld een straatje te keren. Luchtvering is standaard op alle varianten van de Q7, met de S-line introduceert Audi een vorm van luchtvering die meer adaptief is. Zo kan de auto 15 millimeter meer verlaagd worden in vergelijking met de reguliere luchtvering.

De bagageruimte varieert van 850 liter tot 2.050 liter, een elektrische trekhaak is standaard. Het interieur is voortaan in lijn met modellen als de A6 en A7. De bestuurder heeft voor zijn of haar neus een digitaal instrumentarium en in de middenconsole zijn nog eens twee schermen verwerkt.

Op het gebied van de aandrijflijn zijn er ook de nodige dingen anders. Zo is elke facelift Q7 voorzien van mild-hybride techniek. De nieuwe Q7 komt in september op de markt. In eerst instantie is de SUV verkrijgbaar met twee diesels. Na de marktintroductie zullen een benzinemotor en plug-in hybride aan de line-up worden toegevoegd. Details over de motoren zijn niet bekendgemaakt. De prijzen zijn tevens in dit stadium nog onbekend. Een video van de facelift Q7 check je op Autojunk.