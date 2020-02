Dit bijzondere concept wordt een volledig elektrische SUV

En het kan zijn dat hij je bekend voorkomt.

We blijven maar grappen over China dat ze hun ontwerpen van ons ‘jatten’. Er is inderdaad een periode geweest dat er ontwerpen, dan wel hele auto’s, inderdaad vanuit de Westerse wereld over kwamen waaien. Nu China bloedserieus is om de auto-industrie opnieuw uit te vinden, komen ze met eigen ontwerpen.

Het betekent echter niet dat er geen één ‘Westerse’ invloed meer te vinden is. Een bewijs daarvan is de Hongqi E115. Deze ultraluxueuze SUV werd als concept aan ons voorgesteld.

Hongqi is een Chinees luxemerk van het grootste autoconcern van China: FAW. First Automobile Works beheert een paar eigen merken, waaronder Hongqi, maar je kan het ook kennen van joint ventures die ze hebben met bijvoorbeeld Volkswagen en Toyota. Zo kunnen die merken hun auto’s gemakkelijker bouwen in China.

Chinese Cullinan

Goed, Hongqi dus. Dit zelfstandige merk onder het FAW-concern wordt in de markt geplaatst als een soort Rolls-Royce. Je kunt Hongqi kennen van auto’s die alleen aan de eindbazen in China worden geleverd. Daar je voor een Rolls-Royce alleen een zak geld mee moet nemen, is Hongqi bijna alleen beschikbaar voor mensen die Xi Jinping heten.

Maar ook Xi is niet de jongste meer en SUV’s zijn helemaal hip. Zo kun je tegenwoordig zelfs bij Rolls-Royce je favoriete luxe op hoge poten krijgen. Maar er is meer wat de Hongqi E115 in dezelfde categorie als de Cullinan zet. De ontwerper van het concept is Giles Taylor. Nu werkzaam voor FAW, maar hij deed verschillende ontwerpen voor Rolls-Royce voordat hij onder Chinese naam ging tekenen. Omdat zijn vertrek recent is, kun je er donder op zeggen dat hij één van de grote namen is achter de Cullinan.

Elektrische Rolls-Royce

Of Hongqi serieus op het niveau van Rolls-Royce zit, dat is niet feitelijk vast te stellen. Wat wel opvallend is: de E115 heeft meer trekjes van een andere luxe SUV van het BMW-concern. Het algehele aanzicht van de auto heeft echter meer weg van de BMW X7. De dunne koplampen en de grote grille, bijvoorbeeld.

En verder moet het ding dus luxe op zijn Chinees uitbeelden. Dat doe je niet alleen met een dergelijk ontwerp, maar ook door vooruitstrevend te zijn. De E115 wordt dan ook volledig elektrisch. Het ziet er nog een beetje uit als een ruimteschip, maar een productieversie zal lijken op dit concept. E115 is dan ook een codenaam. De productieversie zal naar verluidt dit jaar nog op de markt verschijnen, kan de sprint van 0-100 in minder dan vier seconden en kan zo’n 600 km op één acculading rijden. Eerst zien, dan geloven. (via PCauto.com.cn)