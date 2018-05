Hé, kijk, de Rolls-Royce Cullinan is officieel

Het wachten is voorbij.

Tegenwoordig kun je er, als je ook maar klein beetje een automerk bent, niet aan ontkomen dat er een SUV in het gamma moet komen. Rolls-Royce komt echter relatief laat aan op het feestje, waardoor luxe merken als Maserati en Bentley de meeste belangstellenden naar zich toe hebben weten te trekken. Maar laten we eerlijk zijn: als je toch een achterstand hebt, kun je beter de tijd nemen om jezelf zorgvuldig te preparen, zodat je de concurrentie gemakkelijk kunt overdonderen wanneer de tijd rijp is.

Dit is precies wat Rolls-Royce heeft gedaan. Natuurlijk, het ontwerp is grotendeels in lijn met de verwachtingen, maar zoals zo vaak het geval is bij Rolls-Royce, zit het verschil hem in de details. Voor wat betreft de Cullinan spreken we vooral over de details die je niet zo gemakkelijk kunt zien.

Voordat we het over specifieke details gaan hebben, is het goed om te begrijpen wat de Cullinan precies probeert te bereiken. Tussen allerlei zweverige PR-praatjes door stuiten we op de reden dat de Cullinan überhaupt bestaat.

Cullinan is luxury in its purest form blended with perfect practicality and off-road capability. Effortless, Everywhere is not just the promise behind Cullinan. It’s the fact.

Een échte Rolls-Royce, dus, die in staat is alle soorten terrein aan te vallen. De Britten schrijven dat de wagen wereldwijd de dood ingereden is, om te garanderen dat hun klanten in de praktijk hetzelfde niet zal overkomen. De 5,3 meter lange Cullinan, die net als de nieuwe Phantom gebouwd is volgens Architecture of Luxury en zodoende volledig uit aluminium bestaat, is bijzonder robuust, maar behoudt tegelijkertijd de oer-kwaliteiten van Rolls-Royce. Het zogenaamde ‘Magic Carpet Ride’ is er hier één van. Waar je normaal gesproken enkel over het asfalt kunt ‘zweven’, moet dit met de Cullinan op ieder terrein mogelijk zijn. De Cullinan kan dus niet alleen off-road rijden, hij doet het, op papier, ook nog eens op een bijzonder royale manier.

Met één druk op de ‘Everywhere’-knop transformeer je de Cullinan tot een ware terrein-koning. Dankzij een uitermate geavanceerd, herontworpen luchtveringsysteem is de Cullinan in staat zijn kwaliteiten ook op de ongebaande paden te behouden. Zelfs door diepe sneeuw en water, want de waaddiepte van het apparaat is liefst 54 centimeter. Het is nog maar de vraag of ook maar één Cullinan-eigenaar zich hieraan gaat wagen, maar het idee is in ieder geval fanatiek uitgevoerd.

Bij een Rolls-Royce is de krachtbron het hart en ziel van de auto en de Cullinan is wat dat betreft geen uitzondering. Het 2.660 kg wegende gevaarte beschikt over een 6,75-liter V12 die op het top van zijn kunnen goed is voor 571 pk en 850 Nm (bij 1.600 tpm!) koppel. Rolls-Royce communiceert geen acceleratietijden, maar die zijn dan ook niet zozeer van belang. Wel weten we dat de Cullinan begrensd is op 250 km/u en schakelt middels een ZF8-transmissie. De Cullinan is de eerste vierwielaangedreven Rolls-Royce in de geschiedenis van het merk. Niet alleen dat, overigens, want hij beschikt ook over vierwielsturing. Prima vertoeven, dus.

Zoals gezegd is het exterieur, dankzij de neus, door en door Rolls-Royce, maar voor de binnenzijde geldt exact hetzelfde. Hoewel je kunt twisten over de schoonheid van het alles, weten we dat dit precies is waar de klanten van het merk naar op zoek zijn. Een product dat nergens anders te krijgen is. Hiervoor kunnen klanten aan de slag met de Bespoke features die de Britten aanbieden. Van verschillende achterbank-configuraties tot flitsende stoffen, alles is mogelijk.

Afgezien van alle fijne materialen en, jawel, ruimte voor champagneglazen en liefst vijf telefoons, onderscheidt de Cullinan zich van de rest door zijn aparte, uitklapbare kofferbakstoelen. Daarnaast zitten de passagiers achterin de wagen hoger dan de bestuurder en bijrijder, om een soort theater-achtig gevoel te creëren. Tevens is er voldoende ruimte. De Cullinan heeft een wielbasis van 3,3 meter en is 1,84 meter hoog en 2,16 meter breed. Wie zijn spullen achterin wil gooien, heeft 600 liter aan opbergruimte tot zijn beschikking in de vierzitsconfiguratie. Kies je voor een ‘gewone’ achterbank, dan heb je slechts 526 liter aan ruimte. Voordeel hiervan is dat je deze, in tegenstelling tot de vierzitter, wél kunt neerklappen, waardoor je 1.930 liter aan spullen mee kunt nemen.

Vooralsnog is het wachten op de prijs van het beestje, maar ik denk dat we er niet over hoeven te twijfelen dat de Rolls-Royce Cullinan andere, peperdure SUV’s prijsgewijs ver achter zich laat. Dit is de duurste productie-SUV ter wereld: filmpje!