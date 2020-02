Spoor richting Zandvoort wordt race tegen de klok

Té ambitieus?

Het kan zo snel gaan. Pas sinds oktober vorig jaar was het 100 procent officieel en bevestigd dat we een Nederlandse Grand Prix gaan krijgen op Zandvoort. 3 mei is de datum waarop het circus neerstrijkt in de badplaats. De baan moest echter wel nog even veranderd worden. Dat is nog in volle gang, maar wel bijna klaar. Dus kan de tijd tot en met mei nog gedood worden door de rest van de organisatie te regelen.

Openbaar vervoer

Net zoals bij, nou ja, eigenlijk alles in Nederland, biedt het openbaar vervoer een uitkomst voor mensen die niet vanaf Amsterdam in de file willen staan. De trein zal dan naar verwachting ook een grote rol spelen in het vervoer van en naar het circuit. Maar ook dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

Wie wel eens naar Zandvoort reist met de trein, weet dat het niet bepaald een HSL, TGV of ICE is. Nee, het is een stokoude Sprinter, model boemeltrein, die op niet hele hoge snelheid vanaf Amsterdam CS een paar stationnetjes aandoet. Zo kom je nog eens bij station Halfweg-Zwanenburg. Wat heb je daar anders te zoeken?

Ambitieus

Die trein kan wat verbeteringen gebruiken. Met behulp van investeringen gaat dat ook gebeuren. Degene die daar de leiding over heeft is ons welbekende ProRail. Zij zien op zich geen beren op het spoor, eh, op de weg, als het gaat om de perrons en het station van Zandvoort. Wel gaat de energievoorziening wat tijd kosten. Vrij veel tijd, waardoor de planning nogal krap is. Zo meldt Kees Rutten, regiodirecteur Randstad Noord van ProRail, aan BNR Nieuwsradio.

Het is allemaal niet onmogelijk, maar de tijdsverwachting geeft aan dat het met weken, dan niet dagen voor de GP pas af is. ” Ik zou het woord kielekiele niet willen gebruiken, maar het is krap gepland.”, aldus Rutten. Ook zegt de ProRail-directeur dat normaliter het tijdsbestek voor deze werkzaamheden zo’n drie jaar is. Alsnog is er geen reden voor vertraging tot dusver, maar het wordt dus wat krap.

Overuren

Want de treinen moeten van iets betere huize komen om de capaciteit aan te kunnen die Zandvoort wenst. Er moeten zo’n 50.000 mensen per dag naar het circuit kunnen. Daarvoor moeten er 12 treinen per uur rijden. Rutten noemt dat ook hartstikke ambitieus. Helemaal als iedereen massaal tegelijk op de terugweg gaat. ” Dat moet hier niet gebeuren, want dan sta je vier uur te wachten”.

Of de trein dan het ideale vervoersmiddel is naar Zandvoort? Dat kan meerdere kanten op. Wat niet meerdere kanten op kan is het autoverkeer naar Zandvoort: met maar één toegangsweg gaat het druk worden.