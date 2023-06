Dit is de Porsche 992 Carrera GTS Le Mans Centenaire Edition

Meer dan de naam kunnen we eigenlijk niet kwijt in de titel, maar die spreekt gelukkig voor zich.

Als er één merk succesvol is geweest op Le Mans dan is het Porsche, maar dit jaar was het toch echt het feestje van Ferrari. De hypercar van Porsche kwam niet verder dan een negende plaats tijdens deze editie van de 24 uur van Le Mans. Porsche heeft dus weinig te vieren. Tóch komen ze nu met een Le Mans special edition.

Deze special edition is niet om een overwinning te vieren, maar om stil te staan bij het feit dat Le Mans 100 jaar bestaat. Om diezelfde reden kwam Alpine al met de A110 R Le Mans op de proppen. Zij deden dat in de aanloop naar het raceweekend, maar Porsche komt tweeënhalve week na de race pas met deze special edition.

Spuit 911 was daarom een toepasselijke naam geweest, maar Porsche heeft gekozen voor Le Mans Centenaire Edition. Deze is gebaseerd op de GTS en bevat knipogen naar twee Le Mans-winnaars van Porsche.

Het racenummer op de flanken verwijst naar de Porsche 356 SL, die in 1951 de 24 uur van Le Mans op zijn naam schreef. De gouden velgen zijn op hun beurt geïnspireerd op de 911 GT1, die in 1998 de overwinning pakte. Je zou het niet meteen zeggen, maar de lakkleur is ook bijzonder. Dit is namelijk geen gewoon zilver, maar Le Mans Silver Metallic.

Het interieur is uitgevoerd in donkerblauw (Graphite Blue), wat ook weer geïnspireerd is op de 356 SL. Het binnenste is verder opgeleukt met een weergave van het circuit op de middenarmsteun en Le Mans-logo’s op de hoofdsteunen.

Porsche bouwt 72 stuks van de Le Mans Centenaire Edition. Ben je geïnteresseerd? Dan heb je pech, want alle 72 exemplaren zijn bedoeld voor Frankrijk. Daar kost deze special edition €237.819. Dat is een flinke meerprijs voor wat stickers en goudkleurige velgen. Een normale Carrera GTS kost in Frankrijk namelijk minder dan 160 mille.