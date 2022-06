Zoveel rijbewijslozen rijden er in Nederland, reden belachelijk

Nooit geweten dat er zoveel rijbewijslozen rondrijden in ons landje. Al helemaal niet wat de reden ervan is.

Er rijden telkens meer jongeren zonder rijbewijs op de weg. Ja, je verwacht het niet. Dat meldt het Algemeen Dagblad. Jongerenorganisatie TeamAlert ging het eens even goed onderzoeken en wat bleek, een enorm aantal jongeren stapt gewoon achter het stuur en neemt deel aan het verkeer.

Het onderzoek werd gehouden onder 764 respondenten. Misschien is de reden zo mogelijk nog belachelijker. Want volgens de onderzoeker komt het door ‘verveling’. Verveling! Als dit de houding is van de jeugd van tegenwoordig, ziet de toekomst er heel erg broos uit voor de toekomst van dit koude kikkerlandje.

Rijbewijs lastig te halen voor rijbewijslozen

Een andere reden die wordt aangehaald is het feit dat het bijzonder lastig is om een rijbewijs te halen. Bij rijscholen zijn er flinke wachttijden. En op het moment dat je je daar doorheen aan het worstelen bent, staat de volgende de uitdaging te wachten. De wachttijden voor de theorie- en praktijkexemans zijn ook bijzonder lang. Helemaal balen als je zakt, want dan kan het zijn dat je maanden moet wachten voordat je kunt herkansen.

De respondenten van TeamAlert geven tevens aan dat men geregeld rijdt om – en dit is echt waar – hun rijvaardigheid op peil te houden! We zijn benieuwd of Spee en die krullenbol hier niet veroordelend over kunnen spreken. Man, wat was Wegmisbruikers toch een topprogramma.

Boete

Maar we dwalen af. Voor het rijden zonder rijbewijs staat een boete van slechts 340 euro. Althans, in eerste instantie. Als het vaker voorkomt stijgt de boete naar maximaal 8.700 euro of 6 maanden onvrijwillig verblijf in een Center Parcs Rijkshotel. Met name die 340 euro lijkt wel erg laag.

Overigens kan het heel erg verkeerd uitpakken, ook als is het de eerste keer. Uiteraard is er geen enkele verzekeraar die de schade dekt als je als rijbewijsloze een ongeluk veroorzaakt. En laten we eerlijk zijn, je bent geen riibewijsloze omdat je goed een auto kunt besturen. Dat is een beetje het hele eieren eten.

Via: AD.nl