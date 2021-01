Dit kunnen we verwachten voor de autoverkoop van 2021 - Autoblog.nl

De autoverkoop van 2021 heeft een lange weg naar boven te gaan om herstel te creëren. Dit zijn de vooruitzichten voor dit jaar.

Afgelopen jaar was niet al te best wat betreft de autoverkoop. Er was nog een traditionele run op bijtelingsknallers aan het einde van het jaar, maar over het algemeen kun je best spreken van een dramatisch jaar. Met een afzet van 356.000 nieuwe auto’s (-20%) bereikte Nederland het laagste niveau in 50 jaar tijd. Maar er is hoop.

Autoverkoop 2021: het goede en het slechte nieuws

Het licht aan het einde van de tunnel komt in vorm van een economisch vooruitzicht van ING. Economen van de bank kijken in de glazen bol en doen een voorzichtige voorspelling voor dit jaar. Herstel gaat er komen, maar dit zal langzaam verlopen. Dit heeft volgens de economen met een aantal zaken te maken. Ten eerste corona, wat onzekerheid met zich meebrengt. Ten tweede nemen het aantal zakelijke kilometers flink af door het vele thuiswerken en is er dus een mindere zakelijke afzet. En ten derde stijgt de werkloosheid in 2021, wat een minder besteedbaar inkomen met zich meebrengt.

Lichtpuntjes zijn er gelukkig ook. Met het uitzicht op vaccins zijn Nederlanders minder somber en is het spaarsaldi gestegen. Dat geld kan gebruikt worden om een nieuwe auto te kopen, aldus de ING. Daarnaast worden elektrische auto’s kostentechnisch aantrekkelijker en groeit de private lease verder door. Dit laatste neemt de drempel van een hoge aanschaf van een nieuwe auto weg.

ING mikt op een herstel van 10 procent van de autoverkoop in 2021. Economen bij de bank schatten dat er 390.000 nieuwe auto’s zullen worden verkocht dit jaar. Het aandeel elektrische auto’s is daarmee op weg naar een kwart. In de werkplaats gaan nog wel de effecten van corona gevoeld worden. Omdat er minder kilometers worden gemaakt is er ook minder onderhoud nodig.