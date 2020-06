Tesla gaat aftermarket tupperware aanbieden

Spoiler alert: het is een spoiler.

Tesla lijkt naarstig op zoek om extra bronnen van omzet aan te boren. Nadat het onlangs al aankondigde Full Self Driving duurder te maken, begeven de Amerikanen zich nu op de lucratieve aftermarket tupperware markt. Tsja, nu Halfords gedecimeerd is moet iemand het doen natuurlijk. Eerder gaf Tesla al aan dat het tuning helemaal top vindt. Desondanks is het aanbod van spoilers en skirts voor Tesla’s van derde partijen niet enorm te noem. Niet zo enorm als dat voor je dikke Duitser in ieder geval.

Dus dan maar zelf aan de slag, zal Tesla gedacht hebben. Het eerste wapenfeit is een dikke carbon achterspoiler voor je Tesla Model 3. Deze verpester was aanvankelijk deel van het 5.000 Dollar kostende Performance Upgrades Package op je Tesla Model 3 Performance. Ironisch genoeg werden de auto’s met dit pakket vaak niet afgeleverd met de spoiler geïnstalleerd en moesten sommige klanten maanden wachten totdat hun spoiler eindelijk werd gemonteerd.

Kort daarna bood Tesla het Performance Upgrades Package opeens gratis aan. Betalende klanten van het eerste uur kregen een tegemoetkoming voor de gemaakte kosten. Tesla is gonna Tesla. Hoe dan ook was het dus al een soort van aftermarket dingetje, maar nu is het dat ook officieel.