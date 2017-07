Occasionverkopen dalen, maar daar is een reden voor

Alles heeft een reden. Dalende occasionverkopen ook.

Er is een einde gekomen aan de stijging van de occasionverkopen. Geen paniek in de tent, want dit heeft een logische reden. Eind 2015 werden veel nieuwe auto’s met een lage bijtelling geregistreerd en in voorraad gezet. Vervolgens werden deze auto’s in de eerste helft van 2016 verkocht. Omdat dit op papier geen nieuwe auto’s zijn werden de voertuigen geregistreerd als verkochte occasion. Aangezien de bijtellingsregels zijn veranderd tonen de verkopen van tweedehands auto’s in 2017 andere cijfers. Daarnaast komen steeds meer occasions uit het buitenland en kiezen consumenten vaker voor private lease.

In de eerste helft van dit jaar werden 1,8 procent minder tweedehands personenauto’s (B2C) verkocht. 10.560 minder auto’s in vergelijking met vorig jaar om precies te zijn. De verkopen tussen consumenten onderling tonen geen andere cijfers. Tweedehands bedrijfsauto’s deden het wel beter. In de eerste zes maanden van 2017 werden 2.442 bedrijfsauto’s verkocht. Een stijging van 5,2 procent.

Specifieker ingaan op de cijfers geeft in dit geval niet altijd een goed beeld, want door de bijtellingsregels zijn de getallen behoorlijk vertekend. De Peugeot 308 bijvoorbeeld. Een ex-leaselieveling. Het model ging van dik 8.000 verkopen naar 4.400 verkopen. Andere auto’s die het minder deden waren de Renault Megane (-10 procent), Fiat Punto (-10,2 procent), Seat Ibiza (-12,1 procent) en de Toyota Auris (-19,8 procent).

Auto’s die het wel goed doen bevinden zich in het compacte segment. De Renault Clio (+6,6 procent), Ford Fiesta (+10,6 procent), Kia Picanto (+12,3 procent) en de VW Up! (+23,0 procenten) maakten een groei.

Een trend die nog wel even aan blijft houden is het importeren van occasions. Ook in de eerste helft van 2017 werden er weer meer auto’s geïmporteerd. Het gaat om 98.284 personenauto’s. Dat is bijna 20.000 meer dan in vergelijking met 2016. Naast personenauto’s is ook de import van bedrijfsauto’s toegenomen. 1.179 bedrijfsauto’s kwamen over de grens naar ons land. Dat komt neer op een stijging van 17,8 procent.

De exportmarkt doet het daarentegen minder. Er werden 4.438 auto’s geëxporteerd in de eerste helft van 2017. Een daling van 3,6 procent. Polen staat op nummer één als het gaat om de belangrijkste exportbestemming. Ook Roemenië is een belangrijke markt. Bedrijfsbusjes gaan wel vaker de grens over. 4,1 procent meer dan in vergelijking met 2016.

Fotocredit: @danny32 op Autojunk