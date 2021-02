Novitec 812 GTS is hemels genieten van 840 pk - Autoblog.nl

De Novitec 812 GTS is een Ferrari, maar dan wat perfecter.

Anno 2021 zijn er diverse veredelaars die zich bekommeren op de fraaiste, snelste en duurste auto’s van deze planeet. Dat lijkt een beetje vreemd, waarom zoveel moeite doen voor een auto waarvan er weinig gebouwd gaan worden? Dan kun je toch beter een massamodel als een Golf aanpakken, nietwaar?

Ja en nee. Kijk, veel rijke mensen kopen dure auto’s. Maar dan zijn ze er nog niet, om zich te onderscheiden van hun overbuurman en de linksback van Heracles, tasten mensen diep in de buidel. Denk aan speciale programma’s van fabrikanten om jouw exclusieve auto nóg exclusiever te maken. Met tuning kun je NOG een stap verder gaan, maar in veel gevallen gaat het dan helemaal mis. Denk aan de creaties van Kahn, Mansory of Keyvani.

Novitec 812 GTS

Gelukkig is Novitec daar nog. Die zitten vaak net aan de juiste kant van de goede smaak (soms erover). De Novitec 812 GTS is hun laatste project, uiteraard gebaseerd op de Ferrari 812 GTS. Het recept van de ombouw begint inmiddels flink bekend in de oren te klinken, maar eerlijk is eerlijk: het resultaat is bijzonder smakelijk te noemen als je van een beetje modificeren houdt.

Windtunnel

De Novitec 812 GTS wordt met carbon accenten die in de windtunnel zijn ontworpen. De pasvorm is niet alleen perfect, het voegt ook daadwerkelijk toe (alhoewel géén carbon nog minder weegt). Echter, volgens Novitec ziet het er fraai uit en zorgt het voor een betere handling op hoge snelheid. De frontlip zit op de Ferrari om de lift aan de voorzijde te minimaliseren en dus ook te zorgen voor een betere wegligging op hogere snelheden.

Wielen

De gesmede velgen (Model: Novitec NF 10) zijn vervaardigd door de firma Vossen Wheels. Deze breedset gebouwd in opdracht van Novitec. Aan de voorkant zijn ze 10Jx21 groot, achter meten ze zelfs 12,5Jx22. Dat levert uiteraard hilarische bandenmaten op: voor 275/30 ZR21, achter 335/25 ZR22. We gingen even snel het internet op om uit te zoeken wat die maten nu eigenlijk kosten. Als je gaat voor de populaire Michelin Pilot Sport 4S, ben je 330 euro kwijt per voorband en 385 euro per achterband. Valt nog mee.

Voor een nóg betere wegligging zijn er speciale Novitec-veren, die de Novitec 812 GTS met 30 millimeter verlagen. Om te zorgen dat je nog wel door een woonwijk in Almelo kunt rijden, is er een liftsysteem voor de vooras.

Uitlaat

Dan als laatste de motor van de Novitec 812 GTS. De 6.5 V12 van de standaard 812 is een waar pareltje waar je eigenlijk niet te veel aan wil doen. Er is een performance upgrade in combinatie met een sportuitlaat systeem. Je kunt deze herkennen aan de vier pijpen met een doorsnede van 110 millimeter per stuk. Je kunt kiezen uit matzwart of gepolijst RVS. Als laatste optie kun je gaan voor een Inconel-uitlaat, waardoor het gewicht 11 kilogram lager uitvalt.

Prestaties Novitec 812 GTS

De prestaties van de Novitec 812 GTS zijn alsnog prima, ondanks dat de winst bescheiden is. Het maximum vermogen is nu 840 pk (bij 8.750 toeren), terwijl het koppel 751 Nm bedraagt (bij 7.300 toeren). Daarmee kun je in 2,8 seconden naar de 100 km/u sprinten. Op een lege Autobahn haal je 345 km/u, mits het verkeer het toelaat. Als de portemonnee het toelaat, kun je het interieur ook helemaal opnieuw laten bekleden.

Prijzen zijn nog niet bekend. Mocht je het resultaat nogal ‘meh’ vinden en meer willen opvallen , Novitec laat weten dat een complete ‘N-Largo’-conversie in de pijplijn zit.