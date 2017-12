Dit doet Techart met de nieuwe 911 GT3

Puntjes op de I.

De nieuwe 911 GT3 (rijtest) is alweer even onder ons. De hoogste tijd voor Techart om met een pretpakketje te komen. Op de Essen Motor Show presenteren de Duitsers het Carbon Fiber Sport Package voor de 911 GT3.

Het is een subtiel pakketje dat keurig is toegepast op de dikke 911 van Porsche. Bij Techart kozen ze er niet voor om met een nieuwe bodykit te komen, maar om bestaande onderdelen van de auto van carbon materiaal te voorzien. Onder meer de diffuser, sideskirts en spiegels werden gedoopt in carbon. Men kan kiezen voor een high gloss of matte finish. Ook nieuw zijn de 20-inch Formula IV Race wielen van Techart. Een verbetering kan ik het niet noemen. Het setje dat Porsche af-fabriek levert is in mijn ogen meer dan prima.

Het interieur kon niet worden vergeten. Zo kan de binnenzijde van de Porsche worden gematcht met de kleuren van de remklauwen. Meerdere kleuren combineren behoort tot de mogelijkheden. Techart heeft daarnaast een nieuw stuurwiel in het gamma, mocht je dat ook willen aanpassen. Het multifunctionele stuurwiel bestaat uit alcantara, leder en carbon. Uiteraard kleurt het stuur bij de rest van het interieur. Het stuurwiel weet zich te onderscheiden van het reguliere Porsche-stuur door onder andere de toevoeging van stuurwielverwarming.