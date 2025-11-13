Dit Europese land zit volgende maand zonder benzine!

Dure brandstof is nog altijd beter dan helemaal géén brandstof.

Wat kunnen wij lekker klagen hè? Benzine, koffie, kaas: het is allemaal niet meer te betalen tegenwoordig. Intussen zijn de gemiddelde uurlonen in Nederland afgelopen jaar met 6,5 procent gestegen. Los daarvan moeten we niet zeuren. Wees bijvoorbeeld blij dat je gewoon benzine kunt tanken. Dat wordt in een paar Europese landen binnenkort een stuk lastiger.

Laat ik vooraan beginnen. Een tijdje terug zat Donald Trump weer in zijn anti-Rusland-modus. De Amerikaanse president kondigde sancties tegen de Russische oliebedrijven Rosneft en Lukoil aan. Iedereen die na 21 november 2025 nog zaken doet met deze bedrijven kan op billenkoek van de VS rekenen.

Een probleem voor Lukoil dus dat ruim 1.500 tankstations in Europa heeft, waarvan 75 in Nederland. Het bedrijf dacht nog even voor ingang van de sancties, de hele inboedel te verkopen aan de Zwitserse grondstoffenhandelaar Gunvor, maar dat voorkwam de VS. Intussen is er nog geen oplossing gevonden en komt 21 november steeds dichterbij.

Brandstoftekort in Finland

Het is natuurlijk goed dat de Verenigde Staten wat doet tegen Rusland, maar daardoor brengt het ook andere Europese landen in de problemen. Finland bijvoorbeeld waar Lukoils dochteronderneming Teboil ongeveer een op de vijf tankstations in handen heeft (430 van de 2.250).

“Onze brandstofvoorraden raken op, wat betekent dat sommige stations al door bepaalde soorten brandstof heen zijn en het aantal van dergelijke stations groeit dagelijks”, vertelde Toni Flyckt, directeur marketing en communicatie van Teboil. De Finnen waren zelf ook al bezig met het boycotten van Teboil vanwege de link met Rusland. Daar is het probleem dus nog wel te overzien.

Nog maar voor een maand benzine

Waar de paniek echt is toegeslagen, is Bulgarije. Binnenkort kun je er betalen met de euro, maar niet om je tankje peut af te rekenen. Net als in Finland is er een dochteronderneming voor Bulgarije. Dit bedrijf heet Burgas en heeft naast honderden tankstations ook nog eens een grote raffinaderij en een groot pijpleidingennetwerk in Bulgarije in handen.

Door de grote invloed van Burgas op Bulgarije en de Amerikaanse sancties dreigen benzine en diesel echt bijna uit te sterven. Het land beschikt over reserves aan benzine voor ongeveer 35 dagen en aan diesel voor ruim 50 dagen, aldus Assen Asenov, geciteerd door het Bulgaarse persbureau BTA.

Er zijn nog wat meer reserves, maar daar kunnen de tankstations niet bij. De brandstof in de leidingen zit in de leidingen van Lukoil, die de Bulgaren niet mogen gebruiken van Trump. De Bulgaarse overheid zag het tekort aankomen en ondernam afgelopen maand actie. Het land heeft tijdelijk de export van bepaalde brandstoffen, voornamelijk diesel en vliegtuigbrandstof, naar EU-lidstaten verboden. Alles moet in Bulgarije blijven, want ze kunnen het er goed gebruiken.

De regering heeft nog een oplossing bedacht. Het land wil de raffinaderij overnemen en aan een ander bedrijf verkopen waar ze wel zaken mee mogen doen. Volgens de autoriteiten is dit een maatregel om kritieke infrastructuur te beschermen. Dat kan wel zijn, maar om de raffinaderij over te nemen moet je alsnog zaken doen met Lukoil, toch?

En in Nederland dan?

Zoals gezegd zijn er hier zo’n 75 peutverdelers met Lukoil-pompen. De Nederlandse tak van het bedrijf heeft zich al eerder uitgesproken tegen de oorlog. Lukoil Nederland verzekert je dat je hier niet aan een lege pomp komt te staan. De stations blijven “normaal en stabiel opereren”. Er zouden ”vergevorderde gesprekken plaatsvinden met andere partijen” die het bedrijf willen overnemen volgens Lukoil. Ik vermoed dat ook die overnames vroeg of laat worden gedwarsboomd door Trump. En wij blijven maar klagen over de dieselprijzen hier.

Headerfoto: Gulf GT3 RS gespot door @basfransencarphotography