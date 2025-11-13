Laat je niet misleiden: dit is NIET de Audi F1-auto van 2026

En zo gaat de Formule 1-auto er ook niet uit zien.

We zitten nog midden in de eindfase van de strijd om de wereldtitel in de F1, maar toch staat het merendeel van de neuzen al een tijdje gericht op volgend jaar. De Formule 1 gaat zichzelf opnieuw uitvinden met totaal andere, kleinere en dus ook lichtere auto’s. Tevens staan er twee nieuwe prachtige automerken op de grid: Audi en Cadillac. Van die twee liet Audi gisteren het allereerste niet-FIA-beeldmateriaal zien van de F1-auto voor 2026. En toch moet je niet te blij worden van deze beelden.

Laat ik vooropstellen: zoals de auto op de plaatjes eruit ziet, zo zal de F1-auto van Audi voor 2026 er niet uitzien. Het Duitse automerk toont enkel een eerste concept van hoe de raceauto eruit kán zien en wat het kleurenschema is. We weten hierdoor dus alleen dat Audi voor de kleurstelling gaat spelen met de kleuren titanium, carbonzwart en het nieuw geïntroduceerde Audi-rood.

Maar goed: informatie is informatie en dus pakte Audi groots uit met een lanceringsfeestje in het Audi Brand Experience Center in München. Het VAG-merk neemt dit moment zo serieus dat de conceptauto zelfs een naam krijgt: de R26 Concept.

De F1-auto krijgt rode ringen die je enkel en alleen zult tegenkomen bij F1-gerelateerde activiteiten. Voor de duidelijkheid: het uiteindelijke ontwerp van de auto zal vast anders zijn dan dit concept. Audi gaat nu echt nog niet het achterste van zijn tong laten zien aan andere teams.

Audi in de F1 in 2026

Waar Audi op de grid verschijnt, ga je de naam Sauber volgend jaar missen. Dat komt doordat Audi de Zwitserse renstal overneemt. Coureurs Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto komen over en ook de F1-fabriek in Hinwill wordt door Audi gebruikt om de auto’s in elkaar te zetten. De aandrijflijn inclusief versnellingsbak wordt dan weer in Neuburg an der Donau door Audi gebouwd. De 1,6-liter V6 loopt op duurzame brandstoffen en elektromotor die drie zo sterk als in 2025.

Tot begin volgend jaar moet je geduld hebben voordat je de kleurstelling mag zien waarmee Audi in 2026 voor het eerst aantreedt in de F1. In januari wordt de officiële livery getoond. Na een test achter gesloten deuren in Barcelona zijn de échte F1-auto’s pas te zien van 11 tot 13 februari bij de openbare testdagen in Bahrein. Een week later zijn er nog wat testdagen aldaar voordat het F1-seizoen van 2026 begint met de GP van Australië van 6 tot en met 8 maart.

Audi is ambitieus!

De meest recente nieuwe teams hebben laten zien dat het niet gemakkelijk is om zomaar aan de top te komen. Toch hoopt Audi al snel mee te doen om de overwinningen. Audi-baas Döllner zegt: “We gaan de Formule 1 niet in om er alleen maar bij te zijn. We willen winnen. Tegelijkertijd weten we dat je in de Formule 1 niet van de ene op de andere dag een topteam wordt. Het kost tijd, doorzettingsvermogen en lef om het gevecht met de gevestigde orde aan te gaan. Tegen 2030 willen we strijden om de wereldtitel.” Toe maar.