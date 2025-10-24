Zo maakt Trump jouw benzine duurder!

Ga maar snel tanken, want Trump maakt de benzine duurder! Dat zit zo.

Donald J. Trump wil graag herinnerd worden als vredespresident. In het buitenland dan, want in Amerika zelf stuurt hij overal de National Guard op af. Hij wist India en Pakistan tot bedaren te brengen, doet iets met Venezuela en dwingt het Midden-Oosten tot een staakt-het-vuren. Zelf heeft ie nog een paar voorbeelden, maar dat doet er voor dit bericht verder niet zoveel toe.

Er is namelijk nog een ander conflict waar hij graag binnen 24 uur zijn termijn een einde aan wil maken. Dat is de oorlog die Putain is begonnen in buurland Oekraïne. Dat wil nog niet zo vlotten. Gesprekken met de Russische potentaat helpen vooralsnog niet, dus gooit Trump het over een andere boeg.

Trump maakt de benzine duurder!

Ja niet direct natuurlijk. Hij kondigt zware sancties af over de twee grootste Russische oliebedrijven, Rosneft en Lukoil. Uiteraard classificeert The Donald de maatregelen als ENORM. Zoals hij altijd groot denkt zullen we maar zeggen. Hij voegt daar overigens aan toe dat hij hoopt dat de sancties niet lang hoeven te duren en de oorlog gewoon snel over is.

De sancties die Amerika nu instelt is het eerste sanctiepakket dat Trump in tien maanden instelt tegen de Russen. Het idee erachter is dat door de sanctionering India bijvoorbeeld geen olie meer inkoopt bij Rosneft en Lukoil omdat ze dan problemen krijgen met het grote Amerika.

Nu Trump die stap neemt kan het zo maar zijn dat hij ook van de Europese Unie eist dat ze alle nog resterende handel met de twee oliebedrijven volledig opschorten. Dat kan nog interessant zijn voor de 75 tankstations die in Nederland staan met Lukoil op de luifel. Niet dat daar nog Russische benzine en diesel uit de pompen vloeit, dat mag namelijk niet meer, maar ja het logo staat er toch op…

Stijgende olieprijs

Na de aankondiging van de sancties ging de olieprijs meteen een paar centen omhoog. Als bijvoorbeeld India en wellicht in mindere mate China, geen olie meer mogen en kunnen kopen in Rusland, moeten ze hun inkopen elders doen. Dat betekent meer vraag op de resterende oliemarkt met als gevolg een hogere olieprijs.

Een stijgende olieprijs betekent een stijgende literprijs aan de pomp. Want een stijging wordt natuurlijk altijd meteen doorgevoerd, in tegenstelling tot een daling. Maar voor een snelle beëindiging van de oorlog in Oekraïne hebben we dat graag over toch!?

Dan zeggen we allemaal in koor: Donald Trump bedankt!