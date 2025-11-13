Deze goedkope EV’s zijn zuiniger dan de opgegeven fabrieksopgave

Betaalbaar en ook nog eens zuiniger dan verwacht!

Veel zaken veranderen bij EV’s ten opzichte van auto’s met een verbrandingsmotor, maar één regel blijft als een paal boven water staat: hoe goedkoper de auto, des te groter de kans dat je een klein verbruik hebt. De kWh’tjes die nodig zijn om je van A naar B te brengen blijken zelfs nog gunstiger bij sommige betaalbare EV’s.

Daar is de ANWB achter gekomen. De wielrijdersbond testte acht betaalbare elektrische auto’s om erachter te komen welke de beste is. Eén van de aspecten waarop de goedkope EV’s zijn beoordeeld, is hun verbruik. Uit het experiment blijkt dat het verbruik in de praktijk bij vier EV’s gunstiger is dan de automerken hebben opgegeven.

De ANWB test de EV’s onder gelijke omstandigheden. De testers rijden een testronde op een vaste testroute van Den Haag naar vliegveld Lelystad en terug. Heen nemen ze de snelweg, terug rijden ze binnendoor. Alle auto’s staan in de standaard-rijmodus, de airco staat op 20 graden en het weer was in alle testrondes hetzelfde: regenachtig, windkracht 4 en 22 graden Celsius. Het onderzoek is dus alweer een tijdje terug gedaan.

De testresultaten

Bij het verbruik van EV’s hebben we het niet over ‘hij loopt 1 kWh op x-aantal kilometers”, want dan worden de aantallen te klein. Daarom gebruiken we het kWh-verbruik per 100 kilometer. In een aantal gevallen overtroffen de auto’s de opgave van de fabrikanten. Dat wil zeggen; de auto was zelfs nog zuiniger dan beloofd.

”De test laat zien dat er tijdens een realistische verbruikstest tot ruim 10% beter kan worden gescoord bij sommige van de modellen dan de fabrieksopgave”, schrijft de ANWB. Da’s niet niks. Het gunstige praktijkverbruik in vergelijking met de opgegeven fabrieksopgave vindt de ANWB bij de Citroën ë-C3. Het crossovertje heeft in de test maar 14,4 kWh nodig om van Den Haag naar Lelystad en terug te rijden terwijl Citroën denkt dat je er 16,6 kWh voor nodig hebt.

Waar zit het verschil met de fabrieksopgave dan in? Ten eerste moet de fabrieksopgave rekening houden met alle weersomstandigheden. Zodra het kouder wordt, gaat het verbruik automatisch omhoog. Dat maakt het des te opvallender dat de BYD Dolphin Surf en Dacia Spring zo ver van hun opgegeven verbruik zitten in de ANWB-test.

Voor de volgende keer ANWB: test ook even de Kia EV3 en Skoda Elroq. Dat schijnen tegenwoordig populaire EV’s te zijn in Nederland met een leuk prijskaartje. En zo zijn er nog een aantal goedkope EV’s waarvan we best het praktijkverbruik zouden willen weten.