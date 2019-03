Dit G-klasse horloge is wél te betalen

Swagger om de pols.

De Mercedes G-klasse is een dure handtas. In Nederland is het model er vanaf 174.828,25 euro. Een bedrag dat we niet allemaal te besteden hebben. Het is niet ongebruikelijk dat auto’s of merken gebruikt worden om kekke accessoires te lanceren. De G-klasse is daar een uitstekend instrument voor.

Het model bestaat 40 jaar en online shop 69 Pit Stop staat stil bij dit heugelijke feit met een speciale variant van de Classic Ride Collection. Vaak zijn speciale uurwerken die hier voorbij komen voor de elite, maar zelfs een tiener met een krantenwijk kan het horloge betalen.

Voor 149 euro scoor je er eentje. Het stainless steel horloge heeft een diameter van 43 mm en komt met een zwartlederen band. Het logo van de G-klasse is verwerkt in de wijzerplaat, met de tekst ‘seit 1979’. Naast de tijd kan ook onder andere de datum worden afgelezen.

Volgens 69 Pit Stop is het horloge voor zowel fans als eigenaren van de G-klasse bestemd. Dat laatste kan wel zo zijn. We kunnen ons echter niet voorstellen dat een G-klasse koper zo’n goedkoop klokje om zijn pols heeft hangen. Een beetje G-klasse rijder shopt Patek Philippe, Richard Mille of F. P. Journe.