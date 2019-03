Leuk idee: live Formule 1 kijken in de Ziggo Dome

Geen Nederlandse Grand Prix nodig zo.

Normaal gesproken kijk je de Formule 1 lekker thuis op de bank, of met het nieuwe F1 Pro TV op je laptop of mobiel apparaat. Alleen of met vrienden/familie. Het kan gezelliger, want Ziggo heeft een leuk idee bedacht voor de Grand Prix van Oostenrijk.

De race op zondag 30 juni zal namelijk live uitgezonden worden in de Ziggo Dome op een enorm scherm. Met duizenden anderen ‘Oeh!’ en ‘Ah!’ roepen terwijl je live geniet van F1-actie. Onder het genot van een biertje klinkt het als een tof concept. De presentatie is in handen van Jack van Gelder.

Er zitten wel een aantal haken en ogen aan het event. Zo zijn alleen klanten van Ziggo-welkom. Bovendien hanteert de Nederlandse aanbieder van kabeltelevisie een entreefee van 23,50 euro per persoon, wat niet heel goedkoop is. Wie zowel bij Ziggo als bij Vodafone klant is kan rekenen op een korting.

Er ligt wel een potentieel trauma op de loer, want hou er rekening mee dat het commentaar van Olav Mol en de interviews van Jack Plooij op hoog volume door de Ziggo Dome

tetteren. De volgende dag zul je op het werk of op school nog steeds die stemmen horen nagalmen in je hersenpan.

De keuze voor de Grand Prix van Oostenrijk is niet toevallig. Vorig jaar pakte Max hier P1 en dit brengt verwachtingen met zich mee voor de race op de Red Bull Ring van dit jaar. Kijk vooral thuis als je geen zin hebt in een met roze bril overdadigende Ziggo show, of stap in de auto en knal 1.100 kilometer naar de Red Bull Ring om het F1-spektakel zelf mee te maken.