Porsche 992 als kersverse ‘occasion’

Voor de ongeduldigen onder ons.

Man o man, wat is het een lekker ding en man o man wat is ‘ie duur. Prijzen beginnen bij dik 156.000 voor een Carrera S, maar bij goed Duits gebruik is voor enkele tienduizenden euro’s aan opties aanvinken geen probleem.

De nieuwe 992 rijden en deze dezelfde week nog voor je deur hebben kan met een tweedehands exemplaar. Voor zover je over tweedehands kunt spreken natuurlijk, de leveringen van de 992 zijn nog maar net begonnen. Toch zijn er al een aantal occasions te vinden, waaronder deze rode 992 Carrera 4S in Leusden. De specificatie komt sterk overeen met de Autoblog 992, maar dat geheel terzijde.

De Porsche is goed aangekleed. Onder meer de RS Spyder design wielen (2.464 euro), de sportuitlaat (2.753 euro), het Sport Chrono pakket (2.458 euro), het Bose geluidssysteem (1.496 euro) en de prijzige LED matrix koplampen (3.066 euro) werden aangevinkt als optie.

Ondanks het feit dat het hier om een gebruikte auto gaat, met 1.992 kilometer op de teller, is er volgens de aanbieder amper sprake van afschrijving. De nieuwprijs van deze 922 betrof 200.337 euro. Porsche Centrum Leusden vraagt 199.900 euro voor de 450 pk sterke Carrera 4S. Aan het niet hebben van een levertijd hangt een prijskaartje..