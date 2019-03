Deze klok kost net zoveel als een Audi

Ok, een van de allergoedkoopste Audi's. Maar toch. Even duur.

Horloges zijn altijd een heikel onderwerp. Dan hebben we het niet over een Casio of Swatch, maar de echt dure horloges. Aan de ene kant is de techniek zeer fraai. Het is een wonder van techniek. Zo veel onderdelen en de komende 250 jaar loopt ie op de seconde gelijk. Net als bij een peperdure auto kun je alleen al de techniek waarderen.

Een groot verschil is echter dat je met een dure auto daadwerkelijk dingen kan doen. Alle horloges delen mee hoe laat het is, sommigen hebben een stopwatch en dat was het dan ook wel. Dat weerhoudt de puissant rijke medemens er niet van om peperdure ‘klokken‘ aan te schaffen. Het is immers een soort sierraad.

Dure en auto’s en horloges hebben een ding gemeen en dat zijn hun afnemers. Vandaar dat prestigieuze horlogebouwers en autofabrikanten met elkaar gaan samenwerken. Bentley en Breitling werken al jaren (sinds 2003) samen en net als de auto’s zijn de horloges fraai doch opzichtig. Om het 100-jarige bestaan van Bentley te vieren, introduceert Breitling de Premier Bentley Centenary Limited Edition.

Volgens Breitling refereert de klok aan allerlei bijzondere momenten van de geschiedenis van Bentley. Je kan de Premier Bentley Centenary Limited Edition in roestvrijstaal bestellen of in roodgoud. Van de eerste gaat Breitling er 1.000 bouwen, van de tweede slechts 200 exemplaren. De prijs is afhankelijk van het materiaal en bandje. De goedkoopste is 8.150 pond (9.498 euro) en de duurste (met ook het bandje in roodgoud) kost 22.500 pond (26.221,45 euro). Daar heb je ook een Audi A1 Sportback voor, een heuse 1.0 TFSI met S-line pakket!

Dus dit dure horloge of toch zo’n kekke Audi?