Dit gaat BMW allemaal presenteren in 2025

Dit kun je allemaal verwachten van BMW en BMW M in 2025.

Als iemand het hele autolandschap in lovers en haters heeft verdeeld de laatste paar jaren, is het BMW wel. Het merk uit München bouwt tegelijkertijd de laatste lichting écht leuke auto’s en auto’s die compleet nergens over gaan qua styling. En de balans, die is lastig. Toch weet het merk altijd de tongen los te maken en gaat het qua verkoop beter dan ooit. Ze doen dus toch iets goed.

BMW in 2025

Ook in 2025 ploetert de BMW-trein gewoon door. De best geïnformeerde BMW-bron BMWBlog heeft de ‘roadmap’ van BMW op een rijtje gezet, dus wij plukken ook even wat info daaruit. Onder meer bevestigd is:

BMW iX3 (NA5)

Het is in 2025 officieel zo ver: de eerste productieauto op het Neue Klasse-platform. Ja, dat ga je nog wel een paar keer horen dit jaar. BMW (her)gebruikt deze naam om het gloednieuwe platform aan te duiden waar alle nieuwe EV-modellen op komen te staan. Dat begint met de nieuwe BMW iX3, codenaam NA5 (ja, de E/F/G-benamingen gaan op de schop). Een styling-preview was al gegeven middels de Vision Neue Klasse Twitter. Mocht je denken: hey, er was toch al een nieuwe X3? Ja, maar da’s de benzineversie. Die wordt losgeweekt van de iX3. Die laatste is de eerste die van de band rolt in de nieuwe fabriek in Debrecen, Hongarije. Speciaal gebouwd voor EV-productie.

BMW iX (i20) facelift

Toch gaat het Beierse merk niet direct stoppen met alles wat niet Neue Klasse is, zo mag ook de iX nog even blijven leven. De inmiddels al weer vier jaar oude SUV krijgt een update. Niet een hele grote. Naar verluidt gaat het om iets betere software, iets meer rijbereik en iets meer laadsnelheid, dat soort werk. Ook wordt de styling licht herzien, maar blijft het ongeveer zoals nu. Oei.

BMW Skytop

Nee maar, het is echt waar. BMW heeft na de overweldigende prijzende woorden voor hun concept van Villa d’Este dit jaar besloten om de Skytop in productie te nemen in. In zeer gelimiteerde oplage, uiteraard. Met het verdwijnen van de BMW M8 Competition in 2025 een mooie uitzwaaiversie voor de 625 pk sterke V8-coupé/cabrio.

BMW M2 CS (G87)

Het belooft voor BMW M een iets rustig jaar te worden qua aantal onthullingen. Ze hebben immers net een flink blik nieuwe modellen open getrokken voor het jubileumjaar 2022. Nu is het tijd om die modellen te optimaliseren. Zo krijgt de M2 (G87) een Competition Sport (CS)-versie. Deze wordt beperkt gebouwd en gaat volgens het bekende recept. Minder gewicht door een meer ‘hardcore’ interieur, meer carbon onderdelen en een sterkere versie van de S58B30, BMWBlog houdt het op zo’n 530 pk. De M2, CS of niet, heeft door het gebruik van de S58 nog steeds de uitdaging om onder de M4 te blijven, anders zet je die compleet buiten spel.

BMW M3 CS Touring (G81)

Nog minder verrassend wordt de CS-versie van de BMW M3 Touring die we gaan zien in 2025. Initieel zou BMW de Touring in één vorm bouwen vanwege lage verwachtingen, dat werd de Competition xDrive. Die verwachtingen heeft de Touring flink overtroffen en dus wil BMW -wederom gelimiteerd- nog een versie bouwen. De CS wordt niks anders dan een M3 sedan CS met dakkapel, dus verwacht 550 pk en veel carbon onderdelen, naast een aangepakt en lichter interieur.

BMW M Prototype

Zoals gezegd heeft M niet heel veel op de planning staan qua aantallen, maar wel één belangrijke onthulling. Namelijk de officiële preview van de allereerste BMW M EV. Deze auto, van formaat M3, is nog niet de productieversie in 2025. Maar daar stevent het wel op af. Vermogens van meer dan 1.300 pk, vierwielaandrijving door één motor op elk wiel te zetten en andere elektrische gimmicks zijn al genoemd.

BMW op Villa d’Este

Traditiegetrouw, we hadden het er al even over, komt BMW ook weer met iets voor Villa d’Este in 2025. Dit jaar de Skytop, vorig jaar bijvoorbeeld de Touring Coupé. BMW gaf toe dat productieplannen altijd overwogen worden, maar er geen beloftes gedaan kunnen geworden over of het ook echt gaat gebeuren. De Skytop, naast bijvoorbeeld de 3.0 CSL hommage, dus wel. Maar er is ook een lang lijstje Villa d’Este-modellen die altijd bij een one-off zijn gebleven.