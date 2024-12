Geef je Tesla Model Y net voor de update een vleugje Model 3 mee

Duurt het wachten op de Tesla Model Y update te lang? Eén van de features die je al in de Model 3 kan krijgen is achteraf beschikbaar.

Eigenlijk wel opvallend: naast het uiterlijk van de Tesla Model 3 ‘Highland’ is de auto fundamenteel vrij gelijk gebleven aan het origineel. Het schermpje achter kan een selling point zijn, het nieuwe stuur zonder hendels wellicht ook (of het schakelen zonder pook), of de sfeerverlichting. Qua software is de Model 3 namelijk in elke vorm nog steeds bij de tijd als je de updates netjes deed. Het lijkt dus vooral een mooie verfrissing te zijn.

Model Y

Logisch dus dat een Tesla Model Y koper van de eerste weken wellicht datzelfde voelt kriebelen. In januari kom je dan aan je trekken. Maar wat nou als jij nog helemaal niet klaar bent met je Model Y, maar één aspect van de update wel ziet zitten? Dan kan je in China nu bij Tesla zelf terecht voor een oplossing.

Sfeerverlichting

Het gaat dan wel om de minst ingrijpende verandering van de Model 3-facelift: de sfeerverlichting. Toegegeven, die was zo niet-ingrijpend dat je ergens in 2023 dit ook al kon bestellen. Maar als jouw Model Y dat nog niet had, heeft Tesla een oplossing. Voor omgerekend zo’n 200 euro kun je de Tesla Model Y voorzien van sfeerverlichting met instelbare kleuren. Helaas had Tesla deze mogelijkheid niet van tevoren bedacht en is het geen OTA-update, maar moet het daadwerkelijk geïnstalleerd worden bij een garage. Die installatie is overigens wel gratis. De lampjes zitten vervolgens ingebakken in de software en kunnen gewoon via het menu ingesteld worden.

Het gaat om elke Tesla Model Y die tussen januari 2022 en oktober 2023 gebouwd is, aangezien het daarna beschikbaar was op de auto. Deze ombouw is echter enkel beschikbaar in China, of het naar Europa of de VS komt is nog niet bekend.