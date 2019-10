Dit gaat BMW rondom Antwerpen testen (en jij kunt meedoen)

Gaan de files eindelijk minder worden?

Wij Nederlanders klagen geregeld over de files in ons land, maar in België kunnen ze er ook wat van. Met name in en rondom Antwerpen en Brussel staat het geregeld muurvast. BMW gaat een helpende hand bieden de verkeerssituatie beter te maken middels een experiment.

Dit experiment doet de BMW Group in samenwerking met het Vlaams Verkeerscentrum (deel van het Agentschap Wegen en Verkeer), Be-Mobile en MAPtm. De komende maanden gaan deze partijen een ‘slimme tunnel service’ op de ring rond Antwerpen testen. Doel is om het verkeer beter te spreiden tussen de drukke Kennedytunnel en de Liefkenshoektunnel.

Het snelverkeer kan in de Antwerpse regio via deze twee tunnels de rivier de Schelde oversteken. De Kennedytunnel is de drukste tunnel van Vlaanderen met gemiddeld 160.000 voertuigen per dag. Op werkdagen komt het voor dat er meer dan 11 uur file staat in de richting van Nederland. Hoewel de Liefkenshoektunnel minder druk is, heeft ook deze tunnel dagelijks te maken met 40.000 voertuigen.

De proef werkt als volgt. Deelnemende BMW-rijders (aanmelden kan hier) die de Kennedytunnel op hun weg hebben liggen krijgen een alternatieve route via de Liefkenshoektunnel voorgesteld. Wie deze alternatieve route accepteert krijgt een digitale voucher waardoor ze gratis door de Liefkenshoektunnel kunnen rijden. Een vereiste om mee te kunnen doen aan de proef is dat je BMW is uitgerust met navigatiesysteem ‘Professional’ en een boordcomputer met BMW Operating System 6.

Het aanbieden van zo’n voucher is in samenwerking met Vlaams Verkeerscentrum. Die houden nauw in de gaten hoeveel vouchers er verstrekt worden om zo het verkeer goed te kunnen verdelen tussen beide tunnels.

Het testproject in Antwerpen is onderdeel van het Europese project SOCRATES 2.0. Hierin onderzoeken publieke en private partners in verschillende steden en in verschillende situaties hoe zij het beste kunnen samenwerken, zodat dit daadwerkelijk leidt tot betere en slimmere diensten voor weggebruikers. Naast Antwerpen vinden ook proefprojecten plaats in Amsterdam, Kopenhagen en München.