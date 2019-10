Breek: dit is de Golf 8 vanuit alle hoeken!

Verrukte stagiairs ook altijd.

Het is nog even afwachten en dan zijn jullie allemaal verlost van de zenuwen. De allernieuwste Golf wordt namelijk vandaag onthuld. Het is alweer de achtste generatie die ons leven komt verrijken. Voor degenen die niet kunnen wachten, hebben we goed nieuws, want er zijn (weer) foto’s gelekt. De website Motor Elpais had ze online gezet, maar inmiddels weer verwijderd. In de tussentijd verspreidde de afbeeldingen zich als het spreekwoordelijk lopende vuurtje over het internet.

Dit kan zelfs de meest naïeve stagiaires niet overkomen. De foto’s geven nu echt een goed beeld van de auto. Natuurlijk is het weer een typische Golf. Voor degenen die het ‘echt te saai voor woorden vinden’, zijn er 445.303 redenen waarom VW vasthoudt aan het traditionele design: zoveel Golfjes werden er vorig jaar in Europa aan de man gebracht. Al jarenlang is de Golf voor zo’n half miljoen auto’s op dit continent, dus logisch dat VW geen risico’s neemt.

Dat is sowieso niet nodig, want de Volkswagen heeft een veel spannendere concurrent in eigen huis: de ID.3. Dat is de elektrische evenknie van de Golf. De Golf 8 mikt op de traditionele klant, zowel qua design als techniek. De gele lakkleur en relatief grote velgen staan helemaal niet zo verkeerd. De enorm dikke C-stijlen zijn natuurlijk ook als vanouds aanwezig.

Dat wil overigens niet zeggen dat er geen vooruitstrevende techniek in zit. De details zijn nog niet bekend, maar reken op 48V ondersteuning bij de TSI- en TDI modellen. Ook zien we de eerste afbeeldingen van de Golf GTE, de plug-in hybride. Naar verluidt komt er een zuinige en een sportieve variant. Ook zijn er afbeeldingen van het interieur, waar de auto aanzienlijk moderner dan voorheen is met twee grote schermen. Verder is alles helemaal nieuw, maar toch vertrouwd.

Meer informatie volgt snel.