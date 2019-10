Internationale interesse voor de extreme D8 GTO-JD70

Als je echt misselijk wil worden moet je bij deze GTO-JD70 zijn.

Joop Donkervoort is eerder dit jaar 70 jaar geworden. De Nederlandse autofabrikant viert zijn verjaardag in stijl met een speciale editie van de D8. De zoveelste zou je misschien denken, maar dit speeltje is toch wel weer heel erg gaaf. De auto werd in augustus gepresenteerd.

De auto luistert naar de naam D8 GTO-JD70. Wat zo bijzonder is aan dit model is dat deze door de 2G-barrière breekt. Als je het ding door de bochten smijt is de D8 GTO-JD70 in staat om meer dan 2G te genereren, zelfs op normale banden. Een acceleratie vanuit stilstand is goed voor 1,02G. Trem vervolgens vol op de rem en je lichaam krijgt te maken met 1,65 G. Op speciale racebanden ligt die G-kracht nog hoger, aldus Donkervoort.

De Donkervoort D8 GTO-JD70 is het krachtigste model ooit. De 2.5 vijfcilinder levert 420 pk en 520 Nm koppel op minder dan 700 kg. De auto is uitgerust met een close-ratio handmatig geschakelde vijfbak. Verder komt de JD70 met een volledig nieuw limited-slip differentieel. Minder puur, maar leuk voor de minder bedeelde rijder is de introductie van rev-matching software voor terugschakelen. In samenwerking met Bosch is dit systeem ontwikkeld. Donkervoort heeft nog eens goed gekeken waar men gewicht kon besparen. Meer dan 95 procent van de auto bestaat uit koolstofvezel. De lithium-ion accu is 7 kg lichter in vergelijking met een standaardaccu. Ook zijn de stoelen van carbon.

Het echte nieuws is dat Donkervoort weet te melden dat er serieuze interesse is voor dit speciaaltje. Het merk stelt orders vanuit Nederland, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Luxemburg en zelfs Libanon te hebben ontvangen. In Nederland kost de sportauto 163.636,36 euro exclusief alle belastingen. De nieuwe D8 GTO-JD70 komt in het voorjaar van 2020 op de markt. Er zullen slechts 70 exemplaren gebouwd gaan worden.