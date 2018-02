Deze afgrijselijke nep-Morgan was ooit een Mazda MX-5

Tijd om het hart te luchten.

Voordat ik jullie over de Mitsuoka Himiko ga vertellen, wil ik eerst even een kleine disclaimer bij dit artikel kwijt. Het kan namelijk zomaar dat jullie dit Japanse productieautootje helemaal het einde vinden. Helemaal prima natuurlijk, maar ik, met een stel hersenen dat, om wat voor reden dan ook, toch aardig weet te genieten van auto’s als de BMW X4, Nissan Juke en nagenoeg iedere Morgan, kan me absoluut niet vinden in deze eigenaardige contraptie.

Het was zo onaangenaam dat mijn ogen er letterlijk pijn van gingen doen en ik zelfs een milde hersenkramp kreeg. Het vermoeiende is dat ik de vinger niet exact op het probleem kan leggen. Het is iets aan het ontwerp, zoveel weet ik wel. Om de onvermijdelijke vergelijking met een authentieke Morgan, zoals de Aero 8 verder door te zetten; daar waar de Britten het dunne lijntje tussen geniaal ontwerp en grotesk falen sierlijk bewandelen, lijkt de Japanse fabrikant, in mijn ogen, zich al ondersteboven aan het koord bungelend maar moeizaam naar de overkant te bewegen. En dat terwijl de vorige niet eens zo verkeerd was.

Maar goed, wat is de Himiko nu precies? Wel, het merk erachter heeft een rijk verleden met het ombouwen van Nissan Micra’s en Mazda’s MX-5 tot bijzondere evenbeelden van Jaguar en Morgan. De Himiko is de laatste van die twee. Het autootje is onderhuids een MX-5. Of nou ja, wie goed kijkt herkent de nieuwe generatie van de Mazda net zo goed aan het oppervlak. Ondanks dat de wielbasis met meer dan 65 centimeter groeide, kun je duidelijk zien dat een aanzienlijk gedeelte van de auto vrijwel onaangetast is gebleven.

Zo is nagenoeg het gehele middenstuk precies hetzelfde als de donorauto, evenals het interieur. Althans, de fabrikant ging wel zo ver om de binnenzijde ietwat op te leuken, maar voor de rest herkennen we praktisch ieder detail uit het origineel terug in de Himiko Roadster.

Zijn er dan helemaal geen positieven in dit verhaal? Jawel, want voor een kleine 40.000 euro heb je de eigenaardige contraptie al voor de deur. Vergeet het trouwens niet eerst om te zetten naar Yen, aangezien de wagen voorlopig alleen nog in Japan te bestellen is.