Dit gaat Nissan met je brein doen

Hoe lang nog voordat de robots ons volledig overheersen?

Voor de aankomende techbeurs CES, die volgende week van start gaat, heeft Nissan iets opmerkelijks op de planning staan. De Japanse autofabrikant onthult vandaag hun intelligente Brain-to-Vehicle technologie, die ze op de beurs in Las Vegas voor het eerst aan het publiek zullen tonen.

De techniek is de laatste ontwikkeling binnen het Nissan Intelligent Mobility programma, waarmee het bedrijf onderzoek verricht hoe ze slimme technieken in hun auto’s kunnen verwerken om ze klaar te stomen voor de toekomst. Brain-to-Vehicle richt haar pijlen op het ontcijferen van het menselijk brein, met als doel de auto’s de emoties van hun inzittenden te laten ‘voelen’, zodat ze daarmee beter in de samenleving passen en zich optimaal gedragen in het verkeer wanneer ze autonoom rijden.

“When most people think about autonomous driving, they have a very impersonal vision of the future, where humans relinquish control to the machines. Yet B2V [Brain-to-Vehicle] technology does the opposite, by using signals from their own brain to make the drive even more exciting and enjoyable.”