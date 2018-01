Peugeot 308 TCR is een beestachtige Franse toerwagen

Een verlaat kerstcadeau dat we met geen mogelijkheid zouden weigeren.

De in 2016 onthulde Peugeot 308 Racing Cup is toe aan vervanging. Zeker nu het TCR-kampioenschap zich vanaf dit jaar bij het WTCC, waar Tom Coronel aan meedoet, en het Europees toerwagenkampioenschap voegt. De nieuwe Peugeot 308 TCR zal het o.a. gaan opnemen tegen de Volkswagen Golf TCR, de Audi RS3 LMS, de Renault Megane RS en iteraties van de Hyundai i30 N en de Honda Civic Type R.

De 308 TCR is gebaseerd op de 308 GTI (rijtest) en wordt aangedreven door een geblazen 1,6-liter viercilinder, die na een flinke tune goed is voor 350 pk en 420 Nm aan koppel. De auto stuurt het vermogen zoals gebruikelijk naar de voorwielen, via een sequentiële zesbak.

Om de competitie goed op zijn lazer te geven is het uiterlijk van de 308 stevig aangepakt. De Peugeot 308 TCR krijgt een bootlading aan aerodynamische stukken, waardoor je de auto zo goed mogelijk door de bochten kunt slingeren. Een vernuftig neveneffect van deze onderdelen is dat ze een groot deel van de koeling voor hun rekening nemen.

De Peugeot 308 TCR kan per direct besteld worden bij de Fransen en komt in aanmerking voor deelname aan verschillende toerwagenkampioenschappen. Peugeot Sport zal de wagen zelf onder meer inzetten tijdens verschillende 24-uurs races. De bolide kost 109.000 euro, zonder belastingen.